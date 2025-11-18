El servicio de espionaje británico advierte a legisladores por actividad de espías chinos

Por Sam Tabahriti, Andrew MacAskill y Michael Holden

LONDRES, 18 nov (Reuters) - El servicio de seguridad británico MI5 emitió el martes una nueva advertencia a los legisladores sobre los intentos de agentes chinos de recabar información e influir en su actividad, el más reciente aviso de que Pekín estaba tratando de espiar al Parlamento.

Los legisladores fueron informados de que los espías chinos se hacían pasar por cazatalentos o empresas para establecer contacto, y que dos individuos se ponían en contacto a través de LinkedIn para llevar a cabo actividades en nombre del Gobierno chino.

Los portavoces de las cámaras baja y alta del Parlamento dijeron que el MI5 había declarado que el Ministerio de Seguridad del Estado chino estaba "contactando activamente con personas de nuestra comunidad".

El ministro británico de Seguridad, Dan Jarvis, dijo en el Parlamento que la alerta revelaba "un intento encubierto y calculado" de Pekín de interferir en la política británica y agregó que el Gobierno pondría en marcha un plan de contraespionaje para hacer frente a la amenaza.

"El MI5 ha declarado que esta actividad está siendo llevada a cabo por un grupo de oficiales de inteligencia chinos, a menudo enmascarados mediante el uso de empresas tapadera o cazatalentos externos", dijo.

La embajada china en Londres no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

La advertencia siguió a una de octubre de que espías chinos estaban creando falsos anuncios de trabajo para tratar de atraer a profesionales británicos para que entregaran información, con miles de anuncios sospechosos en plataformas de contratación en línea.

El informe también se conoce pocas semanas antes de que el Gobierno decida si aprueba una nueva y enorme embajada china en Londres que, según los críticos, supondrá un riesgo para la seguridad. (Reportaje de Sam Tabahriti y Andrew MacAskill; edición en español de Javier López de Lérida)