El servicio de inteligencia alemán acusa a Rusia de ocultar el coste real de la guerra

El servicio de inteligencia alemán acusó el miércoles a Moscú de ocultar el verdadero coste de la guerra en Ucrania, y dijo que el déficit presupuestario de Rusia en 2025 era más de 2,36 billones de rublos (US$30.450 millones) superior al declarado oficialmente.

En una publicación en LinkedIn, el Servicio Federal de Inteligencia (BND, por sus siglas en alemán) dijo que las sanciones occidentales estaban teniendo un "efecto claro" en la economía rusa, junto con unos ingresos por petróleo y gas significativamente más bajos debido a la fuerte caída de los precios mundiales.

"Putin está sacrificando el futuro económico de Rusia por sus objetivos imperiales", dijo el servicio de inteligencia.

El Kremlin dijo la semana pasada que la caída de los ingresos y el creciente déficit presupuestario eran "dificultades habituales" y que podían solucionarse gracias a la estabilidad macroeconómica general.

Los ingresos rusos procedentes de las ventas de petróleo, su principal producto de exportación, han disminuido porque Moscú se ha visto obligada a venderlo con un mayor descuento en los mercados mundiales debido a las sanciones occidentales y a la presión de Estados Unidos sobre los principales compradores.

El BND situó el déficit presupuestario federal de Rusia en 8,01 billones de rublos, frente a la cifra oficial de 5,65 billones, lo que equivale al 2,6% del PIB. No divulgó los cálculos detallados sobre cómo llegó a la cifra exacta y no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios adicionales.

El déficit presupuestario consolidado de Rusia, que incluye los presupuestos regionales, se deterioró sustancialmente en 2025, alcanzando los 8,3 billones de rublos, es decir, el 3,9% del PIB, 2,6 veces más que en 2024, debido a la caída de los ingresos y al aumento de los gastos.

El Ministerio de Finanzas no ha hecho comentarios sobre las acusaciones de BND.

Una fuente cercana al Gobierno ruso había declarado a Reuters en febrero que la situación presupuestaria de Rusia se estaba deteriorando rápidamente.

Los precios mundiales del petróleo se han recuperado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero el aumento sigue siendo insuficiente para equilibrar el presupuesto ruso, según los cálculos de Reuters.

