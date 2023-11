El Servicio de Prisiones de Israel ha recibido ya el listado de los presos palestinos que serán puestos en libertad este domingo a cambio de la liberación el sábado de 17 rehenes retenidos por las milicias palestinas en la Franja de Gaza.

El organismo israel√≠ no ha concretado la cifra ni los nombres de los presos que ser√°n excarcelados, pero el acuerdo de tregua prev√© la liberaci√≥n de tres presos palestinos por cada reh√©n liberado por las milicias de la Franja de Gaza, seg√ļn recoge el diario 'The Times of Israel'.

Los presos palestinos serán trasladados a la prisión de Ofer, en Cisjordania, para someterse a pruebas médicas realizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja para su liberación final en Cisjordania o Jerusalén Este.

La liberación se consumará solo después de que sea liberado un nuevo grupo de rehenes y se verifiquen sus identidades.

Este es el tercero de los cuatro días de tregua con intercambios diarios pactados por ambas partes. El propio acuerdo prevé agregar días adicionales siempre que sean liberados más rehenes bajo esta misma fórmula.