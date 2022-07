el servicio de twitter se cae para miles de usuarios en todo el mundo

(Actualiza con antecedentes de otras interrupciones)

14 jul (Reuters) - Twitter Inc. no funcionaba el jueves para miles de usuarios en todo el mundo, su primera interrupci√≥n desde febrero, seg√ļn el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

Seg√ļn el sitio web, se registraron m√°s de 50.000 incidentes de personas que informaron problemas con Twitter en Estados Unidos. Los usuarios de otros pa√≠ses, como el Reino Unido, M√©xico, Brasil e Italia, tambi√©n informaron problemas.

El apag√≥n se produce d√≠as despu√©s de que Twitter demand√≥ a Elon Musk por violar su acuerdo de 44.000 millones de d√≥lares para comprar la compa√Ī√≠a y pidi√≥ a un tribunal de Delaware que ordene a la persona m√°s rica del mundo completar la adquisici√≥n.

La interrupción comenzó alrededor de las 1200 GMT e impidió a los usuarios iniciar sesión en el sitio de micromensajería en computadores y teléfonos móviles.

No está claro cuál fue la causa de la interrupción. Los usuarios recibían un mensaje de error: "Los tuits no se están cargando en este momento". Twitter no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero su panel de estado indicaba que todos los sistemas estaban operativos.

La compa√Ī√≠a hab√≠a sufrido otra interrupci√≥n generalizada en febrero, que achac√≥ a un fallo de software.

Otras grandes empresas tecnol√≥gicas tambi√©n se han visto afectadas por ca√≠das en el √ļltimo a√Īo, con una interrupci√≥n de casi seis horas que mantuvo a WhatsApp, Instagram y Messenger, de Meta Platforms, fuera del alcance de miles de millones de usuarios en octubre.

Twitter, famoso por sus cortes de servicio en sus primeros a√Īos, sol√≠a utilizar su popular ilustraci√≥n de una beluga levantada por p√°jaros para este tipo de incidentes, pero puso fin al uso del logotipo en 2013.

Los que podían usar Twitter culparon en broma del apagón a Musk, el director ejecutivo de Tesla Inc. "Elon Musk causa un apagón en Twitter", escribió un usuario.

Las acciones de Twitter bajaban marginalmente a 36,60 dólares antes de la apertura del jueves.

(Por Yuvraj Malik y Nivedita Balu en Bangalore; Editado en espa√Īol por Juana Casas y Ricardo Figueroa)