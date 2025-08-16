LA NACION

El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido, al menos, hasta mañana al mediodía

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido, al menos, hasta el mediodía de este domingo 17 de agosto, debido a los incendios que afectan a la provincia de Ourense. "La evolución de los incendios en Ourense provoca que el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia siga interrumpido, al menos, hasta el mediodía de este domingo", ha confirmado Adif a través de un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

Los equipos de Adif siguen revisando la infraestructura para descartar posibles daños. Esta decisión se vuelve a adoptar después de varios días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora. Renfe ha recordado a través de redes sociales que se permite el cambio o anulación sin gastos de billetes para los viajeros afectados por estos incendios.

