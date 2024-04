El servicio japonés de IA de fragancias SCENTMATIC KAORIUM ha sido seleccionado como tendencia de estilo de vida 2023 en la revista digital mundial STIR

Tokio--(business wire)--abr. 8, 2024--

SCENTMATIC Inc (CEO: Toshiharu Kurisu, sede central: Tokio, Japón), que propone nuevas experiencias a los clientes a través de la digitalización de la fragancia, ha anunciado que su servicio de IA que verbaliza la fragancia KAORIUM ha sido mencionada en el artículo «Recorrido por la innovación y las ideas que definieron las tendencias de estilo de vida de 2023» (Retracing innovation and ideas that defined the lifestyle trends of 2023) de STIRworld.com, una revista digital líder mundial en los campos del diseño, la arquitectura y las artes. * KAORIUM es una marca registrada de SCENTMATIC Inc.

What's KAORIUM? Read scents, smell words; A journey of fragrance discovery that ignites the olfactory imagination. Finding a perfume is a challenge. Fragrances are hard to grasp, and expressing our preferences can be tough. KAORIUM by SCENTMATIC is an entirely novel approach to fragrance exploration that decodes the enigmatic world of scents and helps people discover new fragrances intuitively through language. Harnessing state-of-the-art technology, our mission is to deliver olfactory moments of delight. When a scent is placed on the coaster, the impression of the scent is visualized in words. By expressing sensory perceptions through language, scents that were once difficult to discern become more clearly perceivable. (Graphic: Business Wire)

Página del artículo de STIRworld.com (publicado el 17 de diciembre de 2023) «Retracing innovation and ideas that defined the lifestyle trends of 2023» https://www.stirworld.com/see-features-retracing-innovation-and-ideas-that-defined-the-lifestyle-trends-of-2023

El artículo presenta a KAORIUM como una de las tendencias de estilo de vida que tendrá un mayor impacto en la estructura global del diseño en 2023. En el artículo se describe el proceso de KAORIUM en el que el aroma, el lenguaje y la inteligencia artificial se unen para refinar las preferencias olfativas del usuario como «una experiencia inmersiva». KAORIUM fue muy valorada como tendencia de estilo de vida en 2023, definiendo una nueva experiencia minorista que no se puede encontrar en los stands tradicionales de venta de perfumes.

Acerca de KAORIUM https://www.youtube.com/embed/0fpDr3zgjeM?feature=oembed El artículo también apareció en la cuenta de Instagram de STIRworld.com.

Vídeo del reel de Instagram de STIRworld.com (publicado el 20 de diciembre de 2023) https://www.instagram.com/reel/C1CqKsNywAD/?igsh=cXJxczUzanhxa2to

KAORIUM fue el centro de atención cuando expusimos este sistema de IA que convierte mutuamente aromas y palabras en el London Design Festival 2023, uno de los eventos de diseño más importantes del mundo, celebrado en Londres (Reino Unido) durante ocho días, del 16 al 24 de septiembre de 2023.

Página del artículo de STIRworld.com (publicado el 19 de septiembre de 2023) https://www.stirworld.com/see-lifestyle-scentmatics-kaorium-at-ldf-2023-explores-language-and-emotion-in-fragrance-selection

En la entrevista con STIR, el Sr. Kurisu, CEO de SCENTMATIC, presentó las innovaciones aportadas por KAORIUM a la industria minorista japonesa, así como su potencial y su impacto social futuros.

[SCENTMATIC, Inc.]

SCENTMATIC se estableció en 2019 como un grupo de diseño empresarial de fragancias de cocreación que puede añadir «valor de experiencia emocional» a todo utilizando un sistema de IA que verbaliza la fragancia. Centrándonos en el área más desconocida de los cinco sentidos, «el olfato», hemos desarrollado KAORIUM, una herramienta de IA que verbaliza la fragancia. Se espera que KAORIUM ayude a las empresas a utilizar la fragancia de diversas formas. SCENTMATIC está trabajando en la «digitalización del sentido del olfato». Revolucionará las empresas de todos los sectores haciendo evolucionar los sentidos de las personas a través de la «experiencia del olfato» utilizando fragancias y palabras.

CONTACT: Representante:

CEO, Toshiharu Kurisu

Ubicación:

3F, 4-22-7 Ebisu, Shibuya-ku, Tokio 150-0013, Japón

Póngase en contacto:

