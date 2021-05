El servicio penitenciario de Rusia dice que Navalni "se ha recuperado más o menos" de su huelga de hambre

El servicio penitenciario de Rusia ha afirmado este jueves que el opositor Alexei Navalni "se ha recuperado más o menos" de la huelga de hambre que llevó a cabo durante cerca de tres semanas en abril para exigir que le viera un médico.

"En cuanto a su salud, puedo decir que es normal. Se ha recuperado m√°s o menos", ha dicho el jefe del Servicio Federal Penitenciario de Rusia (FSIN), Alexander Kalashnikov. "Pesa 82 kilos. Se alimenta normalmente. Tiene la posibilidad de comunicarse con su familia", ha sostenido, seg√ļn ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

Asimismo, ha destacado que las autoridades no aplican sanciones adicionales contra Navalni porque no comete infracciones y ha agregado que "no buscan humillarle de ninguna manera o complicarle la vida", antes de recalcar que est√° en las mismas condiciones que el resto de reos.

Navalni inició su huelga de hambre el 31 de marzo y la finalizó el 23 de abril, un día después de que un grupo de médicos le pidiera que pusiera fin a su protesta argumentando que, de lo contrario, "pronto no tendrán a nadie a quien curar".

El opositor fue detenido el 18 de enero a su llegada al aeropuerto de Mosc√ļ por incumplir la libertad condicional tras pasar meses en Alemania recuper√°ndose de un envenenamiento del que el destacado opositor ruso culpa directamente al presidente del pa√≠s, Vladimir Putin.

Europa Press