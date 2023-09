El Sevilla inicia el miércoles contra el Lens francés (19h00 GMT) un nuevo camino en la Champions con el refuerzo de Sergio Ramos, que aspira a sumar una nueva Orejona ahora con la camiseta de su club de origen.

Cuatro veces ganador de la máxima competición continental con el Real Madrid, el veterano Ramos se estrenó con el Sevilla el pasado domingo en la primera victoria liguera del club contra Las Palmas.

"Esperemos que esto sea el comienzo de una buena racha", dijo Ramos tras el partido, mirando al enfrentamiento contra el Lens, un equipo que regresa a la Champions por primera vez desde hace 21 años.

El regreso de Ramos, titular en su primer encuentro, ha llegado en el mejor momento para dar consistencia a la zaga sevillista, que el domingo acabó el partido sin encajar goles, tras recibir ocho en sus tres primeros encuentros.

Ramos "es el que habla en el terreno de juego, el que lleva la voz cantante", afirmó tras el encuentro el técnico del Sevilla, José Luis Mendilibar.

El central, llegado libre después del cierre de mercado tras salir del París Saint-Germain también tendrá que aprender a adaptarse al juego que propone su técnico, tras pasar por equipos más dados a dominar con el balón.

"Tenemos que cambiarle un poco sus ideas, tiene ideas de tener posesión, salir jugando desde atrás y nuestro juego no es ese, es más directo, de ganar primeras jugadas o segundas y a partir de ahí, jugar", afirmó Mendilibar.

- "Cerca de la portería contraria" -

"Prefiero estar más cerca de la portería contraria", insistió el técnico sevillista, dando una idea de lo que intentará hacer el miércoles en el estadio Sánchez Pizjuán contra el Lens.

El propio Sergio Ramos, de 37 años, también admitió que necesita rodaje para llegar a su mejor nivel.

"Son los primeros minutos después de tres meses. La dinámica de partido requiere jugar y jugar. No me he encontrado increíble, pero bastante bien", aseguró el camero, que apunta a estar de nuevo en el césped del miércoles.

El Sevilla, ganador de siete Europa Leagues, pero todavía en blanco en la máxima competición continental, llega al encuentro con ganas de sumar una victoria más que confirme su relanzamiento tras su duro inicio de temporada, que le ha dejado hundido en el fondo de la tabla liguera.

El conjunto andaluz recibirá a un Lens que tampoco atraviesa su mejor momento y que se perfila como uno de los rivales más asequibles del grupo B en el que también están Arsenal y PSV Eindhoven, que se miden en el otro partido de la llave.

El equipo francés acude al Sánchez Pizjuán hundido en la clasificación de su campeonato donde no conoce la victoria y acumula cuatro derrotas.

El partido del miércoles se perfila así también para el Lens como la oportunidad para tomar un balón de oxígeno tras perder el domingo contra el Metz 1-0 y con su técnico Frank Haise en la cuerda floja.

