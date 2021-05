02/05/2021 Cultura.- El shock de Kaley Cuoco cuando Jim Parsons anunció el fin de The Big Bang Theory. The Big Bang Theory marcó para siempre la carrera de Kaley Cuoco, que está nominada al Globo de Oro por The Flight Attendant. La serie finalizó en 2019 y en una nueva entrevista la actriz ha revelado cómo reaccionó cuando Jim Parsons anunció que no quería seguir interpretando a Sheldon Cooper. CULTURA CBS