El show (de la moda) debe continuar, a pesar de la muerte de Giorgio Armani

MILÁN, Italia, 10 sep (Reuters) - Los desfiles de moda de Emporio Armani y Giorgio Armani se celebrarán a finales de este mes como estaba previsto, a pesar del reciente fallecimiento del fundador y director creativo de la empresa, informó el miércoles el grupo de lujo italiano.

Giorgio Armani falleció la semana pasada a los 91 años.

El grupo también confirmó la apertura de una exposición retrospectiva para celebrar el 50 aniversario de la empresa, durante la Semana de la Moda de Milán.

"La realización regular de los desfiles de moda y la inauguración de la exposición, en la que Giorgio Armani trabajó hasta el final, reflejan la determinación de la empresa de llevar adelante un legado de compromiso, respeto y dedicación al trabajo, valores que siempre han definido al señor Armani", dijo el grupo en un comunicado. (Reporte de Elisa Anzolin. Editado en español por Javier Leira)