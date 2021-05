El simposio ejecutivo de Everbridge “COVID-19: Road to Recovery (R2R)”comienza hoy; incorpora como ponente a Hiltrud Werner, miembro del Consejo de Administración del Grupo Volkswagen para integridad y asuntos legales

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--may. 27, 2021--

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial en gestión de eventos críticos ( CEM ), ha anunciado que Hiltrud Werner, miembro del Consejo de Administración del Grupo Volkswagen para la integridad y los asuntos legales, intervendrá hoy en su congreso virtual edición de primavera de 2021 de COVID-19: Road to Recovery (R2R), que tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo, y en el que se debatirá sobre el cumplimiento y la gestión de riesgos en un mundo pospandémico.

El simposio de dos días, que comienza hoy, también contará con discursos de líderes mundiales como el 42º presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, la Dra. Madeleine K. Albright, iconos de la industria como el presidente y editor jefe de Forbes Media, Steve Forbes, así como debates con ejecutivos de alto nivel de Lululemon, Philips Domestic Appliances, Salesforce.com, Apollo Global Management y muchos otros en diversos sectores y mercados mundiales. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también participará como “invitado especial”.

Werner supervisa las estructuras de cumplimiento y gestión de riesgos, promoviendo una mayor cultura de transparencia e integridad en las 12 marcas del Grupo Volkswagen. El Consejo de Administración de la compañía nombró a Werner para el cargo en febrero de 2017, después de que se uniera a la compañía en enero de 2016 como directora de auditoría del Grupo Volkswagen.

Werner aporta al simposio de Everbridge una gran cantidad de conocimientos y experiencia en materia de liderazgo, ya que cuenta una trayectoria de más de dos décadas en la industria automovilística alemana, incluido el puesto de directora de auditoría en ZF Friedrichshafen AG y MAN SE. Werner trabajó casi 15 años en BMW AG, comenzando como aprendiz de gestión internacional y ascendiendo a jefa de auditoría corporativa en la división de servicios financieros de la empresa.

"Damos la bienvenida a Hiltrud Werner, del Grupo Volkswagen, y a su enorme experiencia en materia de cumplimiento y gestión de riesgos, al Simposio de primavera “COVID-19: Road to Recovery Symposium" de Everbridge, comenta David Meredith, CEO de Everbridge. "Todos los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las mejores prácticas que los altos directivos y los miembros del Consejo de Administración han podido recopilar tras la pandemia. La aplicación de estas lecciones ayudará a garantizar un panorama empresarial más resistente tras la pandemia", concluye Meredith.

La serie de simposios plurianuales de Everbridge ofrece a los líderes mundiales un valioso foro para intercambiar opiniones sobre cómo proteger a las personas y los activos empresariales; reconstruir y aumentar los flujos de ingresos; aumentar la resistencia empresarial; y mitigar las posibles amenazas como las caídas de TI, los ciberataques, las catástrofes naturales y muchos otros acontecimientos críticos. Los ponentes y participantes representan a todos los sectores de la sociedad, desde el empresarial y gubernamental, organizaciones comunitarias y grupos de defensa, hasta el científico, el médico, el transporte, el entretenimiento y el mundo académico.

El año pasado, Everbridge contó con el presidente George W. Bush, el Dr. Anthony Fauci, el Dr. Scott Gottlieb, el Dr. Sanjay Gupta, el exgeneral estadounidense Colin L. Powell (ya retirado) y el fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, entre sus distinguidos ponentes. Las reuniones virtuales de liderazgo “The COVID-19: Road to Recovery (R2R)” contaron con más de 40.000 participantes, entre los que se encontraban funcionarios, expertos en salud y ejecutivos de 150 países, así como representantes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Mayo Clinic, Goldman Sachs, Fannie Mae, Ford Motor Company, Humana e IBM, entre otros.

