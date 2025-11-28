El sindicato de trabajadores de Starbucks recrudece la huelga en el Black Friday

28 nov (Reuters) - El sindicato de trabajadores de la empresa estadounidense Starbucks comunicó el viernes que está intensificando una huelga indefinida en más de 120 tiendas y 85 ciudades del país, en demanda de aumentos salariales y de personal en la cadena de café.

La huelga, que va camino de ser la más larga de la historia de Starbucks, comenzó el 13 de noviembre en más de 65 tiendas y de 40 ciudades de Estados Unidos.

produce en el "Black Friday" o Viernes Negro, el momento más ajetreado del año para los minoristas, cuando los consumidores buscan gangas en todo, desde alimentos y comestibles hasta ropa y electrodomésticos.

Los trabajadores también convocaron una huelga en los almacenes de Amazon en Alemania este "Black Friday", con el objetivo de interrumpir las operaciones en un día clave de ventas mientras presionan para obtener un convenio colectivo. También hay protestas previstas en el exterior de las tiendas de Zara en España.

"Es hora de que Brian Niccol y los ejecutivos de Starbucks dejen de dar rodeos y acaben con las excusas", dijo Michelle Eisen, portavoz de Starbucks Workers United.

Starbucks, que cuenta con más de 17.000 cafeterías en Estados Unidos, aseguró que el 99% de sus locales en el país permanecen abiertos.

"Independientemente de los planes del sindicato, no prevemos ninguna interrupción significativa. Cuando el sindicato esté dispuesto a volver a la mesa de negociación, estaremos listos para hablar", dijo un portavoz de Starbucks.

Los baristas en huelga exigen salarios más altos, mejores horarios de trabajo y la resolución de cientos de denuncias por prácticas laborales desleales.

Las negociaciones contractuales siguen estancadas a pesar de los esfuerzos de mediación realizados en febrero, y ambas partes se culpaban mutuamente después de que los delegados rechazaran en abril el paquete propuesto por Starbucks, que garantizaba aumentos anuales de al menos el 2%.

Workers United afirma que representa a más de 11.000 baristas y unas 550 tiendas de Starbucks.

El sindicato de Starbucks se ha centrado repetidamente en la ajetreada temporada festiva de la empresa y en el "Red Cup Day" o Día de la Taza Roja, cuando Starbucks entrega a los clientes tazas rojas reutilizables con motivos festivos de forma gratuita por la compra de un café.

Los trabajadores han organizado "Rebeliones de la Taza Roja" de un día de duración desde 2022, y en diciembre de 2024, algunos empleados fueron a una huelga de cinco días por problemas salariales, de personal y de horarios no resueltos.

