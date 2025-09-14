El sindicato francés de agricultores FNSEA convoca a una jornada de protesta

PARÍS, 14 sep (Reuters) - El mayor sindicato agrícola francés, FNSEA, convocó a una jornada de movilización el 25 de septiembre para protestar contra el previsto acuerdo de libre comercio UE-Mercosur con países sudamericanos, así como contra los aranceles estadounidenses, dijo su presidente, Arnaud Rousseau, en una entrevista a Le Journal du Dimanche.

Los planes del sindicato aumentan la presión sobre el nuevo primer ministro, Sebastien Lecornu, que ya se enfrenta a una jornada de protestas y huelgas convocada por los sindicatos franceses para el 18 de septiembre.

"Estamos llamando a una gran jornada de acción el 25 de septiembre en todas las regiones contra Mercosur y los aranceles impuestos por Donald Trump y el flujo de importaciones internacionales que no respetan nuestras reglas", dijo Rousseau.

La Comisión Europea presentó este mes para su aprobación el acuerdo comercial de la UE con el bloque sudamericano del Mercosur y pareció suavizar la oposición de Francia con promesas de posibles límites a las importaciones de productos agrícolas.

A la pregunta de qué esperaba de Lecornu, Rousseau respondió: "Espero del Sr. Lecornu lo que ya esperaba de sus predecesores: una visión y una dirección que den respuestas a un sector agrícola plagado de dudas, dándonos la capacidad de actuar para garantizar la soberanía del país, en particular su soberanía alimentaria". (Reporte de Dominique Vidalon; Editado en Español por Ricardo Figueroa)