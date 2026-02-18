El skimo hace su estreno olímpico con España entre los favoritos

El esquí de montaña, o popularmente skimo, tendrá el jueves su estreno en unos Juegos Olímpicos, con Francia, España y Suiza entre los principales aspirantes a pelear por las medallas.

Las pendientes del Stelvio de Bormio, donde hasta el lunes se disputaron las pruebas de esquí alpino masculino de estos Juegos Olímpicos, serán el escenario para esta disciplina, la última en arrancar en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina y que únicamente se disputa en dos días.

El jueves tendrán lugar las dos pruebas de esprint, hombres y mujeres, y el sábado está programado el relevo por equipos mixtos, en el penúltimo día de estos Juegos.

- La batalla de los Pirineos -

De entrada, el pulso en el skimo se presenta como un duelo vecinal entre España y Francia, los países vecinos separados por los Pirineos.

El español Oriol Cardona (31 años), dos veces campeón mundial (2023, 2025) es en principio el rival a batir en el esprint masculino, con permiso de Thibault Anselmet (28 años), subcampeón mundial el año pasado en esta prueba individual y que también llega con altas aspiraciones.

En la prueba femenina, es una francesa, Emily Harrop (28 años), quien llega como gran favorita, aunque el año pasado tuvo que conformarse con la plata en el Mundial, sorprendida por la suiza Marianne Fatton (30 años).

España cuenta también con una baza importante, Ana Alonso (31 años), pero su preparación se ha visto muy condicionada por un atropello en septiembre cuando entrenaba en bicicleta, que le provocó diversas lesiones en el lado izquierdo de su cuerpo, incluyendo una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

En el relevo mixto del sábado, el enfrentamiento Harrop/Anselmet contra Alonso/Cardona supone un apasionante derbi Francia-España.

- Toda la presión -

Acostumbrados a ser casi invisibles para los medios en el día a día, en un deporte desconocido para el gran público, los competidores españoles tendrán una especial presión el jueves y el sábado.

Después de que los snowboarders Queralt Castellet y Lucas Eguibar no consiguieran medalla la pasada semana, España todavía no entró en el medallero de Milán-Cortina y todas las miradas y esperanzas se centran ahora en el esquí de montaña, considerado la posible tabla de salvación.

"Llevo bien la presión. Para ser deportista hay que saber afrontar muchas situaciones. Si no gestionara bien la presión, no debería estar aquí. Intento convertir la presión en motivación para dar un poco más de mí", aseguró Cardona en una videoconferencia de prensa el martes.

España ha ganado cinco medallas olímpicas de invierno en toda su historia pero solo una de ellas fue de oro, la de Paquito Fernández Ochoa en el eslalon del esquí alpino de Sapporo 1972, por lo que un título en Bormio terminaría con una larga espera de 54 años sin escuchar el himno del país en unos Juegos de Invierno.

- La sombra de Kilian Jornet -

No participa, pero su nombre circula sin cesar estos días en torno a este estreno del esquí de montaña.

La estrella española del ultratrail, Kilian Jornet (38 años), forma parte de alguna manera del evento como integrante del equipo de preparadores de Oriol Cardona, que no ha dejado de alabar al que considera su modelo y su ejemplo a seguir.

"Su incorporación al equipo nos aporta la experiencia de alguien que lo ha vivido en primera persona. Kilian, en táctica y mentalidad competitiva, es un genio y un referente. Cuando entrenas con él es siempre como una minicompetición", explicó Cardona sobre su amigo y colaborador.

Entre 2008 y 2017, Jornet dominó el esquí de montaña con catorce medallas en Mundiales, ocho de ellas de oro, pero en una época en la que ni se concebía que el esquí de montaña fuera a ser olímpico, algo que se confirmó hace cuatro años y medio.