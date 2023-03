El SNP abre este lunes las primarias para elegir a la sucesora de Sturgeon como ministra principal de Escocia

Ash Regan, Humza Yousaf y Kate Forbes aspiran a ocupar el cargo de ministro principal escocés

MADRID, 12 Mar. 2023 (Europa Press) -

Este lunes comienzan las elecciones primarias del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) en las que la formación independentista escogerá a la que será la sucesora de Nicola Sturgeon tras su sorprendente dimisión. Dos mujeres y un hombre de origen paquistaní, Ash Regan, Kate Forbes y Humza Yousaf, aspiran a ocupar el cargo de ministro principal escocés.

El SNP es el principal partido del Parlamento de Holyrood y mantiene una posición claramente independentista combinada con unas políticas afines a la socialdemocracia tradicional. En las próximas elecciones podría ver gravemente mermado su dominio político por el surgimiento del Partido Alba del ex ministro principal Alex Salmond, que competirá con el SNP por los votos independentistas.

La votación de las primarias comienza a mediodía de este lunes, 13 de marzo, y se prolongará hasta el mediodía del 27 de marzo, un largo proceso en el que los 100.000 afiliados del SNP podrán expresar sus preferencias. No se admite a nuevos afiliados para evitar que puedan influir en la votación de forma malintencionada.

Por el momento las encuestas dan dos claros favoritos, Humza Yousaf y Kate Forbes. El primero es el actual consejero de Sanidad del Gobierno escocés y ha recibido el respaldo de la práctica totalidad del aparato del partido y del actual gobierno. Sin embargo, Forbes tiene un largo historial de respaldo entre las bases del partido.

La √ļltima encuesta de Ipsos para Channel 4 News sit√ļa a Forbes con ocho puntos de ventaja sobre Forbes, aunque se trata de una encuesta entre la poblaci√≥n en general, cuando se limita a quienes votaron al SNP en 2021 es Yousaf el que se sit√ļa en cabeza, aunque solo por un punto.

Incluso este √ļltimo dato podr√≠a llevar a error, ya que los votantes del SNP no coinciden con los afiliados del partido, as√≠ que el resultado es toda una inc√≥gnita. De hecho, un tercio de los encuestados consideran que ninguno de los tres candidatos ser√≠a un buen ministro principal y un 11 por ciento no sabe o no contesta.

Buscando la unidad

Cada uno de los afiliados podr√° votar a uno, dos o tres candidatos, un sistema dise√Īado para evitar una campa√Īa que divida al partido y que los candidatos cortejen tambi√©n a los simpatizantes de sus rivales.

Si uno de los candidatos recibe m√°s de la mitad de las primeras opciones ser√° elegido autom√°ticamente. Si no, el tercero en preferencias ser√° eliminado y se sumar√°n las segundas opciones. El proceso se repite hasta que uno de los tres tenga m√°s de la mitad de los votos.

Así, el 27 de marzo habrá un sucesor de Sturgeon al frente del SNP que tendrá sin embargo que convencer a los diputados del partido y a sus aliados ecologistas para continuar al frente del Gobierno escocés. Uno de los favoritos, Yousaf, no ha descartado la convocatoria de elecciones anticipadas tras las primarias.

Los candidatos

Forbes, de solo 32 a√Īos de edad, fue nombrada consejera de Finanzas en 2018 logr√≥ poco despu√©s de llegar al cargo presentar y aprobar unas cuentas p√ļblicas que le hab√≠an costado el cargo a su antecesor, Derek Mackay.

Forbes naci√≥ en las Tierras Altas escocesas y estudi√≥ en una escuela ga√©lica escocesa y en India. Fue elegida diputada en Holyrood en 2016 con una campa√Īa centrada en la denuncia de las diferencias salariales de las mujeres y el paro en las Tierras Altas.

Ha sido la primera consejera del Gobierno escocés que no ha renunciado a su permiso de maternidad y es miembro de la Iglesia Libre de Escocia. Sin embargo, ella misma ha subrayado que esta afiliación religiosa no le impedirá seguir la línea del partido en cuestones en principio conflictivas como el aborto o el matrimonio homosexual.

El otro gran favorito es Humza Yousaf, de 37 a√Īos, quien es el actual consejero de Sanidad y basa su campa√Īa en su experiencia en cargos de gesti√≥n p√ļblica y el compromiso de una pol√≠tica continuista. Es el sucesor natural de Sturgeon, con quien comparte la circunscripci√≥n electoral de Glasgow.

Es diputado desde 2011 y tomó posesión del cargo frente a la reina Isabel II en inglés y en urdu, un idioma paquistaní. Cuando fue reelegido en 2016 llevaba tanto el kilt tradicional escocés como el sherwani paquistaní. Fue nombrado consejero de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional en 2012 y como consejero de Sanidad hizo frente a la pandemia del coronavirus.

La √ļltima en disputa es Ash Regan, una diputada rebelde que dimiti√≥ de su cargo en el Gobierno en Seguridad Comunitaria en 2022 en protesta por la pol√©mica Ley de Reforma de Reconocimiento de G√©nero. Tiene 48 a√Īos, es diputada por Edimburgo Este y se propone "revigorizar" el partido.

Ha centrado su campa√Īa en la independencia de Escocia y uno de sus principales logros es haber derrotado a la entonces l√≠der del Partido Laborista Kezia Dogdale en las elecciones escocesas de 2016.

Europa Press