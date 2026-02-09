El socialista Seguro logra una victoria histórica en Portugal, pero la extrema derecha crece

Por Andrei Khalip y Sergio Goncalves

LISBOA, 8 feb (Reuters) -

El socialista moderado António José Seguro obtuvo una victoria aplastante y un mandato de cinco años como presidente de Portugal en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el domingo, derrotando a su rival de extrema derecha y antisistema, André Ventura. Seguro —que recibió el respaldo de destacados conservadores tras la primera vuelta, en un clima de preocupación por las tendencias populistas y autoritarias de Ventura— se convierte en el primer jefe de Estado socialista en 20 años, sucediendo a Marcelo Rebelo de Sousa, conservador, tras dos mandatos en el cargo.

"La respuesta que ha dado hoy el pueblo portugués, su compromiso con la libertad, la democracia y el futuro de nuestro país, me emociona y me llena de orgullo por nuestra nación", declaró Seguro, de 63 años, a la prensa.

La sucesión de tormentas de los últimos días no disuadió a los votantes, y la participación fue similar a la de la primera vuelta del 18 de enero, a pesar de que varios municipios pequeños tuvieron que posponer las votaciones una semana debido a las inundaciones.

Con el 95% de los votos escrutados, Seguro obtuvo el 66%. Ventura le siguió con un 34%, lo que supone un resultado mucho mejor que el 22,8% que obtuvo su partido antiinmigración Chega en

las elecciones generales del año pasado. Los votos de las grandes ciudades, como Lisboa y Oporto, se cuentan al final. Dos sondeos a pie de urna situaban a Seguro entre el 67% y el 73%, y a Ventura entre el 27% y el 33%.

El año pasado, Chega se convirtió en la segunda fuerza parlamentaria, superando a los socialistas y situándose por detrás de la alianza de centro-derecha en el poder, que obtuvo un 31,2%.

LA INFLUENCIA POLÍTICA DE VENTURA

A pesar de su derrota del domingo, Ventura, de 43 años, un carismático excomentarista deportivo de televisión, puede presumir ahora de un mayor apoyo, lo que refleja la creciente influencia de la extrema derecha en Portugal y en gran parte de Europa.

"Todo el sistema político, tanto de derecha como de izquierda, se unió contra mí", dijo Ventura a la prensa al salir de una misa católica en el centro de Lisboa. "Aun así..., creo que el liderazgo de la derecha se ha definido y asegurado hoy. Espero liderar ese espacio político a partir de hoy".

La presidencia de Portugal es un cargo principalmente ceremonial, pero tiene algunas competencias clave, como la capacidad de disolver el Parlamento y bloquear la legislación en determinadas circunstancias.

Algunos analistas apuntan que el apoyo conservador a Seguro, junto con la alta tasa de rechazo de Ventura, de aproximadamente dos tercios del electorado, podría indicar que, incluso si Chega acabara ganando las próximas elecciones generales, una posible alianza centrista le impediría gobernar.

LA ADVERTENCIA DE SEGURO

Seguro se ha presentado como el candidato de una izquierda "moderna y moderada" capaz de mediar activamente para evitar crisis políticas y defender los valores democráticos. Sin embargo, ha advertido de que, si sale elegido, no promulgará la legislación de reforma laboral propuesta por el Gobierno en minoría a menos que los sindicatos, que la consideran favorable a los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores, den primero su consentimiento.

El Gobierno sostiene que la reforma del código laboral es esencial para impulsar la productividad y el crecimiento económico. (Información de Michael Gore, Sérgio Gonçalves y Miguel Pereira; redacción de Andrei Khalip; edición de Diane Craft; edición en español de Jorge Ollero Castela)