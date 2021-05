El soporte para audio sin pérdida de Apple Music en HomePod y HomePod mini llegará con una futura actualización

La implementación de audio sin pérdida para los suscriptores del servicio de 'streaming' Apple Music se efectuará en junio, y llegará finalmente a los dispositivos HomePod y HomePod mini con una futura actualización.

La compañía había desarrollado e implementado AAC (Advanced Audio Codec), que ofrece a los usuarios "audio que es virtualmente indistinguible de la grabación de estudio original". Este códec estará presente en el catálogo de Apple Music junto con el nuevo ALAC (Apple Lossless Audio Codec) que, según la compañía "preserva cada uno de los bit del archivo de audio original".

Tras el anuncio del audio sin pérdida a mediados de mayo, Apple confirmó que no estará disponible para todos sus dispositivos. Por ejemplo, los AirPods, porque usan el estándar AAC mediante Bluetooth en lugar del nuevo ALAC, mientras que en el caso de los AirPod Max no es posible porque no tienen soporte para formatos de audio digitales como el nuevo sin pérdida de Apple, tampoco cuando se usan enchufados.

El audio sin pérdida de Apple Music tampoco tendría soporte inicialmente desde los altavoces inteligentes de la marca HomePod, pese a que sí incorporarían la otra tecnología anunciada: el audio espacial con Dolby Atmos.

Sin embargo, la página de soporte donde Apple detalla el audio sin pérdida incluye HomePod y HomePod mini entre los dispositivos que serán compatibles. Lo serán con una actualización que la compañía compartirá en un futuro, aunque no ha detallado la fecha.

Apple también ha indicado que Apple TV 4K actualmente no tiene soporte el audio sin périda de alta resolución, es decir, las secuencias de muestra superiores a 48kHz.

Tanto el audio espacial con soporte para Dolby Atmos como el audio sin pérdida estarán disponible para los suscriptores de la última versión de Apple Music a partir de junio, sin coste adicional.

Europa Press