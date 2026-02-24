El sorprendente Bodo/Glimt saca al vicecampeón Inter de la Liga de Campeones

El Bodo/Glimt sigue soñando. Este martes eliminó a un gigante de Europa, el vicecampeón continental Inter de Milán, en la propia capital lombarda y se clasificó para octavos de final de la Champions League.

El once noruego ganó en San Siro por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs de acceso a octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada.

Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen a los 72 anotaron los tantos del Bodo/Glimt, una de las revelaciones del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el Nerazzurro a los 76 minutos.

El modesto equipo del Círculo Polar Ártico ha ganado desde el inicio de la presente edición de la Liga de Campeones de Europa al Manchester City y al Atlético de Madrid, además de al Inter.

Los escandinavos continuarán su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.

- Resistir y esperar -

Un gol de Jens Petter Hauge tras una horrenda falla del defensa suizo Manuel Akanji en la salida del Inter, a los 58 minutos, acabó con las ilusiones del vicecampeón de Europa de dar vuelta a la derrota 3-1 sufrida en la ida.

Akanji intentó ceder al portero interista, el también suizo Yann Sommer, pero erró y le dejó el balón servido a la entrada del área a Ole Didrik Blomberg.

El atacante noruego remató, Sommer rechazó y Hauge, con el arco libre silenció el San Siro. Fue su sexto gol en diez partidos en el torneo.

Hasta entonces el partido había sido un monólogo.

Desde el inicio mismo del encuentro el Inter salió en busca de la remontada de forma desordenada y cargó de centros el área noruega, pero entre el portero ruso Nikita Haikin y, en especial, el espigado defensa central Odin Bjørtuft se encargaron de abortar cualquier intento local.

El Inter extrañó en demasía a su capitán y goleador, el lesionado atacante argentino Lautaro Martínez, que sufrió una distensión en el soleo de la pierna izquierda en la ida y tiene para al menos tres semanas de baja.

No tuvo a nadie que finalizara las jugadas o que pescara algún balón suelto en la infinidad de centros que tiró.

- Golpe de nocaut -

Con el vicecampeón de Europa tambaleándose tras la apertura del Bodo/Glimt, catorce minutos después llegó el golpe de nocaut.

El talentoso 10 del equipo noruego, Hakon Evjen, culminó un perfecto contragolpe que agarró a la defensa local desarmada y con un remate cruzado desde la entrada del área mayor dejó sin asunto a un indefenso Sommer.

El defensa nerazzurro Bastoni descontó cuatro minutos después pero su gol solo valió para maquillar el resultado.