El S&P 500 cae mientras los operadores se centran en Nvidia tras alza de la semana pasada

Por Johann M Cherian y Noel Randewich

25 ago (Reuters) - El S&P 500 cerró a la baja el lunes, mientras los inversores esperaban los resultados trimestrales de Nvidia, el fabricante de chips de inteligencia artificial, y digerían el repunte del viernes, que llevó al índice Dow Jones a un máximo histórico.

* Las acciones habían subido el viernes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuó en el Simposio de Jackson Hole un recorte de las tasas de interés en la reunión del banco central de septiembre, citando la reciente debilidad del mercado laboral.

* "El mercado tiene la resaca de Jackson Hole", dijo Jake Dollarhide, presidente ejecutivo de Longbow Asset Management en Tulsa, Oklahoma. "Los inversores se están tomando un pequeño respiro"

* El índice de precios de los gastos de consumo personal -el indicador de inflación preferido de la Fed- se publicará el viernes, mientras que los datos oficiales de nóminas no agrícolas se esperan para la próxima semana.

* "El centro de atención ahora mismo es el mercado laboral", dijo Brian Klimke, director de inversiones de Cetera Investment Management.

* "Tenemos el mercado de trabajo que está mostrando un ligero debilitamiento y la economía se está debilitando, por lo que la Fed tiene que actuar más pronto que tarde y lo están viendo también".

* Nvidia subió antes de la entrega de su reporte trimestral del miércoles, que será uno de los acontecimientos más seguidos de Wall Street de la semana y una prueba para el auge bursátil de la IA.

* Los comentarios de Powell llevaron a las principales casas de bolsa a revisar sus expectativas, y Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank prevén actualmente una reducción de 25 puntos básicos en los costos de endeudamiento el mes que viene.

* Los operadores ven ahora un 86% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, según datos recopilados por LSEG.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 27,93 puntos, o un 0,43%, a 6438,98 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 47,24 puntos, o un 0,22%, a 21.449,29. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 349,91 puntos, o un 0,77%, a 45.281,83 puntos. (Editado en español por Javier López de Lérida)