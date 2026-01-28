El S&P 500 supera los 7.000 puntos a la espera de decisión Fed, resultados de tecnológicas

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

28 ene (Reuters) - El S&P 500 superó el miércoles por primera vez el umbral de los 7.000 puntos y el Nasdaq se acercaba a un nuevo récord, ayudado por las ganancias de valores de chips, mientras los inversores se preparan para la decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal y los resultados trimestrales de las grandes tecnológicas

* Superar ese nivel psicológico subrayó el apetito por los activos de riesgo ligado al optimismo en torno a la IA y las expectativas de buenos resultados empresariales, que pesaban más que las persistentes preocupaciones geopolíticas

* "Estas grandes cifras redondas pueden ser difíciles pruebas psicológicas para el mercado. Así que, desde una perspectiva de análisis técnico, creemos que es una señal muy positiva", dijo Jeff Buchbinder, estratega jefe de renta variable de LPL Financial

* Los valores tecnológicos lideraban las ganancias: Nvidia subía un 1,8%, Intel trepaba un 9%, y Micron y Microchip Technology ganaban más de un 4% cada una. El índice de semiconductores Philadelphia SE subió un 2,3%

* SK Hynix, uno de los principales proveedores de Nvidia, obtuvo un beneficio trimestral récord y ASML registró los mayores pedidos de su historia en el cuarto trimestre, lo que provocó un repunte de los valores tecnológicos desde Europa hasta Asia

* La Reserva Federal anunciará más tarde el miércoles su decisión sobre las tasas de interés. El mercado espera que las autoridades mantengan los tipos estables en el rango de entre 3,5%-3,75%. Los operadores estarán atentos al comunicado de la Fed y a las declaraciones de su presidente, Jerome Powell, en busca de pistas sobre la futura trayectoria de las tasas

* A las 1516 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 58,97 puntos, o un 0,12%, a 48.944,44 unidades, el índice S&P 500 ganaba 11,21 puntos, o un 0,16%, a 6.989,81 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 112,20 puntos, o un 0,47%, a 23.929,30 unidades

* Meta, Microsoft y Tesla presentan sus resultados tras el cierre del mercado, dando comienzo a los reportes de los llamados "Siete Magníficos", que han impulsado el comercio de inteligencia artificial, llevando a los mercados a niveles récord

* Meta y Microsoft operaban estables, mientras que Tesla ganaba un 0,5%. El líder IBM, que también presentará sus resultados tras el cierre del mercado, cotizaba plano

* Texas Instruments subía un 6% después de que el fabricante de chips analógicos previó unos ingresos y ganancias para el primer trimestre por encima de las estimaciones de Wall Street. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; Edición de Krishna Chandra Eluri; Editado en Español por Ricardo Figueroa)