El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan máximos históricos por expectativas de baja de tasas en septiembre

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

13 ago (Reuters) - El índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos el miércoles, impulsados por las ganancias de las empresas de gran capitalización, porque los inversores confiaban cada vez más en que la Reserva Federal podría retomar su ciclo de relajación de la política monetaria el mes que viene.

* Las señales de que los aranceles estadounidenses a las importaciones no se han filtrado completamente a los precios al consumo supusieron un alivio para los inversores esta semana, que buscan información sobre el impacto que la incertidumbre comercial ha tenido en la economía.

* A pesar de que los datos mostraron un aumento de las presiones subyacentes sobre los precios, los mercados también tenían en cuenta la reciente debilidad del mercado laboral y la reorganización de la Reserva Federal, y se inclinaban a favor de un posible giro expansivo del banco central en septiembre. * Según la herramienta FedWatch de la CME, los operadores dan por hecho un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos, frente al 89,2% de la semana pasada. El banco central bajó por última vez los costos de financiación en diciembre. * "Estamos casi seguros de que habrá al menos 25 puntos básicos de recortes de tasas en el mes de septiembre", dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital LLC, y señaló que la Fed tendría que responder a la debilidad del mercado laboral.

* A las 1440 GMT, el índice S&P 500 ganaba 13,41 puntos, o un 0,21%, a 6459,17 unidades, mientras que el Nasdaq subía 44,81 puntos, o un 0,21%, a 21.726,71 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 291,39 puntos, o un 0,66%, a 44.750,00 unidades. * Diez de los 11 sectores del S&P 500 subían, encabezados por el de consumo discrecional, que ganaba un 1,1%. Amazon.com y Tesla avanzaban más de un 1,5% cada uno. * El índice Dow se situaba a menos de un 1% de un máximo histórico y el índice Russell 2000, que sigue a las empresas de pequeña capitalización sensibles a las tasas, sumaba un 0,8%, a un máximo de seis meses. (Información de Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)