El S&P 500 y el Nasdaq caen por resurgimiento de preocupaciones sobre valoración del sector de la IA

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

11 nov (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq caían el martes, al resurgir la preocupación por las elevadas valoraciones del sector tecnológico, mientras los mercados seguían de cerca los avances para poner fin al cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos.

* La actualización semanal de las cifras preliminares de nóminas de ADP mostró que los empleadores privados perdieron un promedio de 11.250 puestos de trabajo cada semana durante las cuatro semanas que finalizaron el 25 de octubre.

* El lunes, las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial se recuperaron de las fuertes pérdidas de la semana pasada ante las expectativas de que el gobierno pueda reabrir esta semana, con el prolongado cierre lastrando la economía y frenado la entrega de datos.

* El Nasdaq registró el lunes su mayor subida diaria desde el 27 de mayo y el S&P 500 anotó su mayor alza porcentual diaria desde mediados de octubre.

* A las 15:21 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 77,04 puntos, o un 0,16%, a 47.445,67 unidades, el índice S&P 500 perdía 21,08 puntos, o un 0,31%, a 6.811,35 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 147,08 puntos, o un 0,62%, a 23.384,07 unidades.

* Los valores de tecnología de la información eran los que más pesaban en el S&P 500, con un descenso del 0,6%. Las ganancias de McDonald's y Goldman Sachs mantenían a flote al Dow.

* Las acciones de Nvidia caían un 2,3% después de que el inversor tecnológico japonés SoftBank Group reveló que se había deshecho del resto de sus acciones en el líder de la IA por US$5.830 millones.

* Las acciones de CoreWeave, respaldada por Nvidia, cedían un 10,8% después de que la empresa de computación en nube recortó sus previsiones de ingresos anuales.

* El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes una avenencia que pondría fin al cierre que ha interrumpido las prestaciones alimentarias para millones de personas, ha dejado sin cobrar a los trabajadores federales y ha paralizado el tráfico aéreo.

* El proyecto de ley pasará a continuación a la Cámara de Representantes para su aprobación antes de ser enviado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para su firma, con mercados de apuestas como Polymarket valorando plenamente una reapertura esta semana.

* Los mercados de renta fija estadounidenses permanecieron cerrados por un festivo. (Reporte de Twesha Dikshit y Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)