El S&P 500 y el Nasdaq caen ya que resultados de Nvidia no impresionan a inversores
Por Shashwat Chauhan y Ragini Mathur
26 feb (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq caían el jueves, ya que el reciente repunte de las acciones tecnológicas se detuvo con el descenso de Nvidia, a pesar de sus buenos resultados trimestrales, lo que reavivó las preocupaciones sobre la estrategia de apostar a la inteligencia artificial.
* Nvidia caía un 3,6% a pesar de publicar resultados mejores de lo esperado para el trimestre de enero y de pronosticar ingresos para el trimestre actual por encima de las estimaciones del mercado.
* El índice Philadelphia SE Semiconductor perdía un 3% tras alcanzar un máximo histórico en la última sesión, mientras que la mayoría de las acciones de gran capitalización y crecimiento bajaban, con Alphabet entre las que más caían, con un descenso del 2,2%.
* Por su parte, el índice S&P 500 de software y servicios subía un 2%, recuperándose gracias al avance del 3% de Salesforce, a pesar de que sus previsiones de ingresos para el año fiscal 2027 están por debajo de las expectativas de Wall Street.
* Varios sectores, entre ellos el software, la intermediación financiera, el análisis de datos y los servicios jurídicos, los servicios inmobiliarios y el transporte por carretera, registraron fuertes pérdidas previamente este año ante el creciente temor a la disrupción de la inteligencia artificial.
* El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el miércoles en máximos de dos semanas, impulsados por el repunte de las acciones tecnológicas de gran peso.
* A las 1543 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 45,79 puntos, o un 0,09%, a 49.436,36 unidades; el índice S&P 500 perdía 61,41 puntos, o un 0,88%, a 6.884,72 unidades; y el Nasdaq Composite bajaba 364,04 puntos, o un 1,57%, a 22.788,04 unidades.
* El índice de tecnología de la información y el de servicios de comunicación eran los que más perdían entre los 11 sectores principales del S&P.
* El sector financiero ganaba un 1,4%, lo que ayudaba a compensar algunas pérdidas. Los grandes bancos, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo, subían casi un 1% cada uno.
* Los inversores también siguieron de cerca la última ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra, destinadas a resolver su prolongada disputa nuclear y evitar nuevos ataques estadounidenses contra Irán tras un refuerzo militar a gran escala. (Reporte de Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; edición de Devika Syamnath; Editado en Español por Ricardo Figueroa)