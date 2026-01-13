El S&P 500 y el Nasdaq, estables tras resultados mixtos de JPMorgan y Delta Air
Por Medha Singh y Pranav Kashyap
13 ene (Reuters) -
El S&P 500 y el Nasdaq se mantenían estables el martes, después de que un informe sobre la inflación en gran medida en línea con las expectativas mantuvo las previsiones de recortes de las tasas de interés este año, mientras que los inversores sopesaban los resultados trimestrales mixtos de JPMorgan y Delta Air Lines.
* Excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, los precios al consumidor estadounidenses subieron un 0,2% en diciembre respecto del mes anterior, menos que la previsión de los economistas de un incremento del 0,3%. El IPC general y el subyacente subieron un 2,6% interanual el mes pasado, igual que en noviembre.
* Los datos afianzaron las apuestas a que la Reserva Federal bajará otras dos veces la tasa de interés entre junio y diciembre, y los operadores ven una pequeña posibilidad de una tercera de 25 puntos básicos, según los datos de LSEG.
* "Es probable que la Fed se tome su tiempo y absorba más datos, sobre todo teniendo en cuenta el ruido que hemos visto en los últimos datos como consecuencia del cierre del Gobierno", dijo Skyler Weinand, director de inversiones de Regan Capital.
* El mayor prestamista estadounidense, JPMorgan
, batió las estimaciones de ganancias trimestrales en el arranque extraoficial de la temporada de resultados. Sin embargo, sus acciones caían un 1,1% en una sesión agitada, después de que el banco dijo que la propuesta de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito perjudicará a los consumidores y a la economía estadounidenses.
* Se espera que los resultados trimestrales de otros grandes bancos, que se presentarán a finales de esta semana, sean más sólidos, favorecidos por el repunte de las operaciones.
* Las acciones de Delta Air Lines
caían un 2,6%, ya que el punto medio de su previsión de ganancias para 2026 no alcanzó las expectativas de los analistas.
* A las 1530 GMT, el índice S&P 500 perdía 24,36 puntos, o un 0,35%, a 6.952,91 unidades; el Nasdaq bajaba 102,69 puntos, o un 0,43%, a 23.631,22 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones caía 306,60 puntos, o un 0,62%, a 49.283,60 unidades. (Reporte de Medha Singh y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)