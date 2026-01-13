El S&P 500 y el Nasdaq, estables tras resultados mixtos de JPMorgan y Delta Air

Por Medha Singh y Pranav Kashyap

13 ene (Reuters) -

El S&P 500 y el Nasdaq se mantenían estables el martes, después ⁠de que un informe ⁠sobre la inflación en gran medida en línea con las expectativas mantuvo las previsiones de recortes de las tasas de interés este año, ⁠mientras que ‌los ​inversores sopesaban los resultados trimestrales mixtos de JPMorgan y Delta Air Lines.

* Excluyendo los componentes ​volátiles de los alimentos y la energía, los precios al consumidor estadounidenses ‌subieron un 0,2% en diciembre respecto del mes ‌anterior, menos que la previsión de los ​economistas de un incremento del 0,3%. El IPC general y el subyacente subieron un 2,6% interanual el mes pasado, igual que en noviembre.

* Los datos afianzaron las apuestas a que la Reserva Federal bajará otras dos veces la tasa de interés entre junio y diciembre, y los operadores ven una pequeña posibilidad de una tercera de 25 puntos básicos, según los datos ⁠de LSEG.

* "Es probable que la Fed se tome su tiempo y absorba más datos, sobre todo teniendo ​en cuenta el ruido que hemos visto en los últimos datos como consecuencia del cierre del Gobierno", dijo Skyler Weinand, director de inversiones de Regan Capital.

* El mayor prestamista estadounidense, JPMorgan

, batió las estimaciones de ganancias trimestrales en el arranque extraoficial de la temporada de resultados. Sin embargo, sus acciones caían un 1,1% en una sesión ⁠agitada, después de que el banco dijo que la propuesta de limitar las tasas de interés ​de las tarjetas de crédito perjudicará a los consumidores y a la economía estadounidenses.

* Se espera que los resultados trimestrales de otros grandes bancos, que se presentarán a finales de esta ‍semana, sean más sólidos, favorecidos por el repunte de las operaciones.

* Las acciones de Delta Air Lines

caían un 2,6%, ya que el punto medio de su previsión de ganancias para 2026 no alcanzó las expectativas de los analistas.

* A las 1530 GMT, el índice S&P 500 perdía ​24,36 puntos, o un 0,35%, a 6.952,91 unidades; el Nasdaq bajaba 102,69 puntos, o un 0,43%, a 23.631,22 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones caía 306,60 puntos, o un 0,62%, a 49.283,60 unidades. (Reporte de Medha Singh ‍y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)