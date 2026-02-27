El S&P 500 y el Nasdaq se encaminan hacia su mayor caída mensual en un año

Por Shashwat Chauhan y Ragini Mathur

27 feb (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el viernes ya que la incertidumbre sobre la inteligencia artificial afectaba a las acciones tecnológicas, con el Nasdaq y el S&P 500 rumbo a registrar su mayor caída mensual desde marzo de 2025, mientras que datos de inflación mayores de lo esperado también afectaban al ánimo de los inversores.

* Las acciones tecnológicas se enfrentaban a una presión vendedora este mes, a medida que crecía la preocupación por las altas valoraciones y la incertidumbre sobre la rentabilidad del enorme gasto en IA de las grandes tecnológicas.

* La ambigüedad arancelaria también avivaba la volatilidad después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la semana pasada la mayoría de los aranceles que el presidente Donald Trump había impuesto en 2025. En respuesta, Trump anunció un arancel global temporal del 10% que entró en vigor el martes.

* Nvidia caía un 2,8% tras desplomarse más de un 5% en la sesión anterior, a pesar de sus sólidos resultados, lo que indica que la confianza en todo lo relacionado con la IA sigue siendo inestable.

* El índice de tecnología de la información del S&P 500 caía un 1,3%, mientras que el índice financiero bajaba más de un 2% el viernes, y ambos se encaminar a registrar fuertes descensos mensuales.

* A las 15:48 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 587,70 puntos, o un 1,19%, a 48.911,50 unidades; el índice S&P 500 perdía 39,46 puntos, o un 0,57%, a 6.869,40 unidades; y el Nasdaq Composite bajaba 158,61 puntos, o un 0,68%, a 22.719,77 unidades.

* Si las pérdidas se mantienen, el Dow está en camino de romper una racha ganadora de nueve meses.

* El apetito por el riesgo también se vio afectado después de que datos mostraran que los precios al productor de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en enero, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

* La mayoría de las acciones de gran capitalización y de crecimiento caían. El índice Philadelphia SE Semiconductor cedía un 2% después de alcanzar un máximo histórico a principios de esta semana.

* Netflix trepaba un 9% gracias al optimismo de los inversores ante su decisión de abandonar la pugna por Warner Bros Discovery, que caía un 2%. Paramount Skydance sumaba un 4,7% tras ganar la carrera por algunos de los activos televisivos y cinematográficos más preciados del mundo. (Reporte de Shashwat Chauhan y Ragini Mathur en Bangalore; edición de Pooja Desai; Editado en Español por Ricardo Figueroa)