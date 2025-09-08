El S&P 500 y el Nasdaq se recuperan de pérdidas por apuestas a una baja de tasas en septiembre

Por Purvi Agarwal y Ragini Mathur

8 sep (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subían el lunes ante la esperanza de que la Reserva Federal pueda bajar pronto los costos de endeudamiento, en respuesta a los últimos datos de empleo que arrastraron a Wall Street en la sesión anterior.

* El preocupante informe de nóminas no agrícolas del viernes confirmó el debilitamiento del mercado laboral estadounidense, avivando el temor a una posible desaceleración de la mayor economía del mundo.

* Tras el dato, los operadores consolidaron sus expectativas de múltiples rebajas de tasas este año.

* Las apuestas a un recorte de 25 puntos básicos se sitúan ahora en el 88%, según la herramienta FedWatch de CME Group, mientras que algunos inversores también confían en un gran recorte de 50 puntos básicos, frente a la nula expectativa que existía antes de la publicación de los datos de empleo.

* Numerosas casas de bolsa han revisado sus previsiones de recortes de las tasas de interés de la Fed. Barclays prevé ahora tres recortes de 25 puntos básicos cada uno en 2025, frente a los dos anteriores, mientras que Standard Chartered espera un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, frente a su previsión anterior de una reducción de 25 puntos básicos.

* "Los mercados están tratando de entender si el recorte de tasas (de septiembre) va a ser suficiente para evitar un mayor debilitamiento de la economía y por eso se ve un mercado que es simplemente neutral", dijo Robert Pavlik, gestor de cartera senior de Dakota Wealth.

* A las 1416 GMT, el índice S&P 500 ganaba 10,96 puntos, o un 0,17%, a 6492,46 unidades; el Nasdaq Composite subía 139,58 puntos, o un 0,64%, a 21.839,97 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones caía 52,09 puntos, o un 0,11%, a 45.348,77 unidades.

* Los valores tecnológicos, que subían un 0,9%, encabezaban las alzas del S&P 500 y el Nasdaq. Broadcom escalaba un 4,6%, ampliando su subida de más del 9% del viernes, mientras que Nvidia subía un 1,5%. (Reportaje de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Javier Leira)