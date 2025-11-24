El S&P 500 y el Nasdaq suben mientras los operadores apuestan por una baja de tasas de la Fed

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

24 nov (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq subían el lunes, liderados por los valores de gran capitalización, ya que las crecientes apuestas a un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre impulsaban las ganancias y los inversores buscaban nuevos datos en busca de pistas sobre el próximo movimiento del banco central.

* Los comentarios moderados del influyente presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dieron un respiro en el frente de política monetaria la semana pasada, pero también reflejaron la división de los responsables del banco central de cara a la reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los inversores valoran en casi un 80% la probabilidad de que el banco central recorte las tasas de interés 25 puntos básicos el mes que viene, frente al 42% de una semana antes.

* "El tema dominante por ahora sigue siendo la incertidumbre. Vamos a permanecer en un mercado agitado hasta el 10 de diciembre, cuando conozcamos la decisión de la Reserva Federal y los comentarios en torno a ella", dijo Lilian Chovin, responsable de asignación de activos de Coutts.

* Los valores de megacapitalización se situaban a la cabeza, con Alphabet trepando un 5,7% y Tesla ganando un 4,4%. Cuatro de los 11 subsectores del S&P 500 subían.

* A las 15:30 GMT, el índice S&P 500 ganaba 61,95 puntos, o un 0,94%, a 6.664,94 unidades; el Nasdaq subía 375,64 puntos, o un 1,69%, a 22.648,73 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 109,41 puntos, o un 0,24%, a 46.354,82 unidades.

* Esta semana se esperan los datos de ventas minoristas y precios al productor de septiembre, antes de la temporada de compras navideñas que comienza el jueves con la festividad de Acción de Gracias y sigue con el Viernes Negro y el Ciberlunes.

* "Vamos a analizar el gasto en diferentes niveles de riqueza para ver si diferentes tipos de consumidores están aguantando mejor que otros", dijo Chovin.

* Las tendencias de gasto están siendo sometidas a un escrutinio más minucioso a medida que una avalancha de anuncios de despidos, el aumento de los datos de desempleo y los aranceles estadounidenses presionan la confianza de los consumidores.

* Aun así, la Federación Nacional de Minoristas espera que las ventas navideñas superen por primera vez el billón de dólares. (Reporte de Johann M Cherian, Pranav Kashyap y Shashwat Chauhan en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)