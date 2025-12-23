El S&P anota un cierre récord gracias al avance de los valores de crecimiento

Por Chuck Mikolajczak

23 dic (Reuters) -

* Las acciones estadounidenses subieron el martes y el S&P 500 marcó un récord de cierre después de que una avalancha de datos económicos, que incluyó una lectura del crecimiento, elevó los rendimientos de los bonos e impulsó a los valores de crecimiento.

* El Departamento de Comercio dijo que el producto interior bruto aumentó a una tasa anualizada del 4,3% en el tercer trimestre, la más alta desde el tercer trimestre de 2023 y sobre la estimación del 3,3% de los economistas encuestados por Reuters, gracias a un robusto gasto de los consumidores.

* Aunque los datos se retrasaron debido a los 43 días de cierre del Gobierno y muchos analistas esperan que el cuarto trimestre muestre un ritmo más lento de crecimiento económico, los mercados están valorando ahora una menor probabilidad de un recorte de tasas de interés en enero por parte de LA NACION Reserva Federal, según la herramienta FedWatch de CME.

* Los rendimientos de los bonos de más corto plazo subieron. "Al mercado de renta fija no le ha gustado esta noticia", dijo Stephen Massocca, vicepresidente senior de Wedbush Securities.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 31,24 puntos, o un 0,45%, a 6.909,73 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 133,02 puntos, o un 0,57%, a 23.561,84. El Promedio Industrial Dow Jones subió 79,33 puntos, un 0,16%, a 48.442,01 unidades.

* El índice de crecimiento S&P 500 ganó casi un 1%, mientras que el índice de valor se mantuvo prácticamente sin cambios.

* Los valores relacionados con la IA se sumaron a las recientes ganancias, recuperándose de la venta masiva de la semana pasada, provocada por la preocupación por las altas valoraciones y el temor a que el gasto de capital de las empresas de IA pese en sus ganancias.

* Nvidia fue el mayor impulso para el índice de referencia S&P 500, mientras que Amazon.com, Alphabet y Broadcom cerraron con alzas superiores al 1%.

(Reportaje de Sruthi Shankar y Shashwat Chauhan en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)