El S&P y el Nasdaq inician 2026 con buen pie; tecnológicas repuntan tras recientes pérdidas

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

2 ene (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq iniciaron con fuerza la primera jornada bursátil de 2026, con los valores tecnológicos a la cabeza de las subidas, debido a un mayor apetito por el riesgo después de varias sesiones de pérdidas en los últimos días de un volátil 2025.

* El viernes, los valores tecnológicos protagonizaban una remontada, con el peso pesado Nvidia subiendo un 2,4% y Broadcom ganando un 3,1%. El índice tecnológico del S&P 500 superó a sus pares, con un alza del 1,2%.

* Las últimas sesiones de 2025 desbarataron las expectativas de una "remotada de Papá Noel", un patrón estacional en el que los mercados tienden a recibir un impulso tardío durante los últimos cinco días bursátiles de diciembre y los dos primeros de enero, según el Stock Trader's Almanac.

* Aun así, el S&P 500, el Dow y el Nasdaq terminaron el año con ganancias de dos dígitos, su tercer año consecutivo de avances, una racha que no se había visto durante 2019-2021. El Dow registró su octava subida mensual consecutiva, la racha más larga desde 2017-2018.

* Un apetito insaciable por las acciones de inteligencia artificial reforzó la remontada, impulsando a los tres índices a máximos históricos el año pasado.

* A las 1545 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 23,03 puntos, o un 0,05%, a 48.086,32 unidades, el índice S&P 500 ganaba 22,81 puntos, o un 0,33%, a 6.868,00 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 141,82 puntos, o un 0,62%, a 23.383,81 unidades.

* Wall Street había protagonizado una remontada estelar en 2025 desde los mínimos de abril, cuando los aranceles del "Día de la Liberación" de Trump provocaron un desplome de los mercados mundiales, alejaron a los inversores de las acciones estadounidenses y amenazaron el crecimiento al enturbiar las perspectivas de las tasas de interés.

* Los inversores estaban atentos para ver si los acontecimientos de 2025 en los mercados se prolongaban hasta el nuevo año, especialmente la amenaza siempre cambiante de sorpresas arancelarias del presidente Donald Trump.

* El miércoles, el presidente Trump firmó una proclamación para retrasar los aumentos en los aranceles para muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores por otro año, dijo la Casa Blanca.

* Las acciones de varios minoristas de muebles, entre ellos Wayfair, Williams-Sonoma y RH, que subían un 4,6%, un 2,7% y un 5,4%, respectivamente.

* La trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal marcará la pauta de los mercados mundiales en 2026, después de que los últimos datos económicos y las expectativas de un nuevo presidente de la Reserva Federal con un sesgo expansivo hayan llevado a los inversores a descontar nuevas reducciones.

* Un punto clave para enero serán los datos del mercado laboral de la próxima semana, especialmente después de que Powell, en la reunión de diciembre del banco central, advirtió en contra nuevos recortes de las tasas de interés hasta que haya más claridad sobre el empleo. (Reporte de Purvi Agarwal en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)