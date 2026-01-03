El S&P y el Nasdaq inician 2026 con buen pie tras las sólidas ganancias del año pasado

Por Purvi Agarwal, Nikhil Sharma y Saeed Azhar

NUEVA YORK, 2 ene (Reuters) - El Dow Jones cerró con un alza la primera jornada bursátil de 2026 y rompió con una racha perdedora de cuatro sesiones, pero el alza de la favorita del mercado, Nvidia, y de su rival Intel, no alcanzaron para que el Nasdaq anotara ganancias.

Los tres índices principales anotaron alzas de dos dígitos en 2025, su tercer año consecutivo de ganancias, una racha vista por última vez entre 2019 y 2021.

Los valores de chips dieron el impulso al índice tecnológico del S&P 500 subiendo abruptamente. Industriales y servicios públicos también ganaron. Caterpillar y Boeing impulsaron al Dow.

Al comienzo de la sesión, el S&P 500 y el Nasdaq se vieron presionados por pérdidas en las acciones de consumo discrecional, incluida Amazon. Tesla también bajó después de que las ventas anuales fueron menores por segundo año.

Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 12,52 puntos, o un 0,18%, para cerrar en 6.858,02 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 5,30 puntos, o un 0,02%, a 23.236,69. El Promedio Industrial Dow Jones subió 311,99 puntos, o un 0,67%, a 48.383,22.

"Las acciones se negocian caras en 18 de los 20 indicadores, y vemos altos riesgos para el índice en el corto plazo", dijo Savita Subramanian, estratega cuantitativa y de acciones de Bank of America, en una nota.

Desde una perspectiva histórica, el S&P 500 tal como está constituido actualmente es de mayor calidad, con menos activos físicos y menos apalancado, "pero los riesgos para el índice abundan en 2026", señaló.

Las últimas sesiones de 2025 desbarataron las expectativas de una "remotada de Papá Noel", un patrón estacional en el que los mercados tienden a recibir un impulso tardío durante los últimos cinco días bursátiles de diciembre y los dos primeros de enero, según el Stock Trader's Almanac.

Wall Street protagonizó una remontada estelar en 2025 desde los mínimos de abril, después de que los aranceles del "Día de la Liberación" de Trump habían provocado un desplome de los mercados mundiales, alejaron a los inversores de las acciones estadounidenses y amenazaron el crecimiento al enturbiar las perspectivas de las tasas de interés.

La trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal marcará la pauta de los mercados mundiales en 2026, después de que los últimos datos económicos y las expectativas de un nuevo presidente de la Reserva Federal con un sesgo expansivo hayan llevado a los inversores a descontar nuevas reducciones.

Un punto clave para enero serán los datos del mercado laboral de la próxima semana, especialmente después de que Powell, en la reunión de diciembre del banco central, advirtió en contra de nuevos recortes de las tasas de interés hasta que haya más claridad sobre el empleo.

(Reporte de Purvi Agarwal en Bengaluru. Editado en español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)