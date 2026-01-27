REENVÍO-El S&P y el Nasdaq suben por resultados empresariales, tasas de Medicare golpean a aseguradoras

(Reenvía para corregir día en párrafo 1)

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

27 ene (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq avanzaban el martes mientras los inversores analizaban una serie de resultados de empresas destacadas, mientras que las aseguradoras de salud caían después de que una propuesta de pago de Medicare Advantage del Gobierno del presidente Donald Trump decepcionó a los inversores.

* El S&P 500 se acercó a niveles récord y se sitúa a unos 35 puntos del hito de los 7.000 puntos, una marca que los analistas han señalado como una posible resistencia técnica.

* El Dow caía, presionado por una desplome del 19% de UnitedHealth después de que el Gobierno de Trump presentó sólo un modesto aumento en las tasas de pago de la aseguradora Medicare.

* La propuesta empañó la previsión de la aseguradora para el beneficio ajustado de 2026, que estaba por encima de las expectativas de los analistas. Sus homólogas Humana y CVS se hundían un 19% y un 9,2%, respectivamente.

* Los resultados ocupaban el centro de la escena. Boeing obtuvo beneficios en el cuarto trimestre, pero sus acciones bajaban un 1,8%, mientras que General Motors avanzaba un 5,4% tras anunciar mayores utilidades en el cuarto trimestre.

* United Parcel Service proyectó mayores ingresos para 2026, y sumaba un 1,6%. Su homóloga FedEx avanzaba un 1%.

* Entre las aerolíneas, American Airlines caía un 3,3% a pesar de publicar una previsión de beneficios para 2026 que superó las estimaciones. JetBlue bajaba un 6,5% por unas pérdidas trimestrales superiores a las previstas.

* Las aerolíneas tienen que hacer frente a las cancelaciones masivas provocadas por el mal tiempo invernal en la costa este de Estados Unidos.

* A las 1534 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 493,16 puntos, o un 1,00%, a 48.919,24 unidades, el índice S&P 500 ganaba 25,42 puntos, o un 0,37%, a 6.976,04 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 208,56 puntos, o un 0,88%, a 23.809,92 unidades.

* En total, 102 empresas del S&P 500 publicarán resultados esta semana. De las 64 que lo habían hecho hasta el viernes, el 79,7% han superado las expectativas de los analistas, según los datos recopilados por LSEG.

* La Reserva Federal inicia el martes su reunión de dos días, en la que los inversores esperan que el banco central mantenga sin cambios las tasas de interés. (Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bengaluru; Edición de Krishna Chandra Eluri y Shinjini Ganguli; Editado en Español por Ricardo Figueroa)