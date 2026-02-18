El STOXX 600 cierra en máximos históricos por resultados, mercado atento a cambio liderazgo del BCE

Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur

18 feb (Reuters) - Las bolsas europeas alcanzaron nuevos máximos históricos el miércoles, impulsadas por el repunte de los valores bancarios y de defensa, mientras los inversores evaluaban los resultados empresariales y los informes sobre una posible transición en la dirección del Banco Central Europeo.

* El índice paneuropeo cerró con un alza del 1,2%, a 628,69 puntos, y los principales índices regionales terminaron en territorio positivo.

* El sector de defensa subió un 2,9%, y BAE Systems ganó alrededor de un 4% tras anunciar un aumento mejor de lo esperado en sus resultados operativos anuales, ya que la demanda mundial hizo que su cartera de pedidos alcanzara un récord de 83.600 millones de libras (113.500 millones de dólares).

* El sector cobró un impulso adicional tras el abrupto fin de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, junto con la creciente preocupación por un posible conflicto entre Estados Unidos e Irán.

* En tanto, un informe del Financial Times afirmó que Christine Lagarde tiene previsto dimitir como presidenta del Banco Central Europeo antes de las elecciones presidenciales francesas de 2027.

* Lagarde aún no había decidido la fecha exacta de su salida, pero estaba interesada en que Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz fueran los líderes europeos clave a la hora de elegir a su sucesor, según el FT, que citaba a una persona familiarizada con el asunto.

* El ánimo también se estabilizó esta semana, después de que una venta masiva global a fines de enero perjudicó a múltiples sectores debido a las preocupaciones por la disrupción de la inteligencia artificial. Los bancos subieron más de un 2%, recuperándose de las fuertes pérdidas de la semana anterior.

* Glencore subió un 4,5% después de que la minera anunció que devolvería 2.000 millones de dólares a los accionistas, a pesar de haber registrado unas utilidades ligeramente inferiores.

* La caída del 7,1% de Bayer limitaba las ganancias, después de que la empresa farmacéutica alemana anunció que había llegado a un acuerdo por valor de 7.250 millones de dólares para resolver decenas de miles de demandas que alegaban que su herbicida Roundup causaba cáncer.