El Stoxx 600 europeo cae lastrado por Nestlé mientras los mercados esperan los datos de inflación

2 sep (Reuters) -

Las acciones europeas caían el martes, después de que el gigante suizo de la alimentación destituyera a su consejero delegado, Laurent Freixe, tras un año en el cargo, mientras los inversores esperaban datos sobre la inflación a lo largo del día. El índice STOXX 600 perdía un 0,1% y se situaba en 550,48 puntos a las 0707 GMT, con el sector de alimentación y bebidas liderando los descensos sectoriales con una caída del 1,2%. Nestlé perdía un 3,2%, tras la destitución de Freixe por no revelar una relación sentimental con una subordinada.

La sorprendente marcha de su consejero delegado amenaza con aumentar la volatilidad del fabricante de KitKat, que ha tenido que hacer frente a un entorno de consumo difícil y a los perjudiciales aranceles estadounidenses. El índice suizo perdía un 0,3%. Entre otros valores, Kering ganaba un 3,8%, después de que la correduría HSBC elevara la del propietario de Gucci de "mantener" a "comprar", mientras que Partners Group subía un 3,37%, tras presentar sus resultados del primer semestre del año.

La atención también se centra en la primera estimación de la inflación de la eurozona para el mes de agosto, que los economistas encuestados por Reuters esperan que aumente un 2%. (Información de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Nivedita Bhattacharjee; edición en español de Paula Villalba)