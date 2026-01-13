El STOXX 600 europeo cae mientras inversores evalúan resultados empresariales y datos de EEUU

Por Niket Nishant y Avinash P

13 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas cayeron el martes, presionadas por los descensos de los ⁠valores del sector de ⁠la construcción, mientras que los inversores también evaluaron una serie de noticias empresariales mixtas y un informe sobre la inflación en Estados Unidos. * ⁠El STOXX ‌600 ​cerró con una caída del 0,1%, a 610,44 puntos, retrocediendo desde el ​máximo histórico alcanzado a comienzos de la sesión. * Los valores de la ‌construcción lideraron los descensos sectoriales, con Rockwool cayendo ‌un 7,7% tras conocerse que Rusia ​ordenó la toma de control temporal de dos unidades rusas de la empresa danesa de materiales de construcción. * Para aumentar el pesimismo, Sika anunció una caída del 4,8% en las ventas de todo el año, lo que provocó un descenso del 10% en las acciones del fabricante suizo de productos químicos para la construcción. * Steve Sosnick, analista jefe de ⁠Interactive Brokers, dijo: "La clave estará en lo que nos digan las empresas sobre los beneficios, ​y en esta temporada de resultados las previsiones van a ser más importantes que las propias cifras". * El DAX alemán cerró levemente al alza, en 25.420,66 puntos, sumando el martes su undécimo día consecutivo de ganancias, la racha más larga desde 2014. * El DAX se vio impulsado por una subida del ⁠2% de Airbus , después de que el mayor fabricante de aviones del mundo informó ​de que las entregas habían aumentado un 4% el año pasado.

* A pesar del retroceso del martes, el STOXX 600 ha tenido un buen comienzo de 2026 y ha ‍superado al índice de referencia estadounidense S&P 500

este mes.

* Gran parte de las ganancias han sido impulsadas por los valores de defensa en un contexto de tensión geopolítica.

* En cuanto a los datos, los precios al consumo estadounidenses mostraron señales de estabilización en diciembre, lo ​que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés de referencia cuando se reúna a finales de este mes. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann ‍M Cherian en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)