El STOXX 600 europeo cae mientras inversores evalúan resultados empresariales y datos de EEUU
Por Niket Nishant y Avinash P
13 ene (Reuters) -
Las bolsas europeas cayeron el martes, presionadas por los descensos de los valores del sector de la construcción, mientras que los inversores también evaluaron una serie de noticias empresariales mixtas y un informe sobre la inflación en Estados Unidos. * El STOXX 600 cerró con una caída del 0,1%, a 610,44 puntos, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado a comienzos de la sesión. * Los valores de la construcción lideraron los descensos sectoriales, con Rockwool cayendo un 7,7% tras conocerse que Rusia ordenó la toma de control temporal de dos unidades rusas de la empresa danesa de materiales de construcción. * Para aumentar el pesimismo, Sika anunció una caída del 4,8% en las ventas de todo el año, lo que provocó un descenso del 10% en las acciones del fabricante suizo de productos químicos para la construcción. * Steve Sosnick, analista jefe de Interactive Brokers, dijo: "La clave estará en lo que nos digan las empresas sobre los beneficios, y en esta temporada de resultados las previsiones van a ser más importantes que las propias cifras". * El DAX alemán cerró levemente al alza, en 25.420,66 puntos, sumando el martes su undécimo día consecutivo de ganancias, la racha más larga desde 2014. * El DAX se vio impulsado por una subida del 2% de Airbus , después de que el mayor fabricante de aviones del mundo informó de que las entregas habían aumentado un 4% el año pasado.
* A pesar del retroceso del martes, el STOXX 600 ha tenido un buen comienzo de 2026 y ha superado al índice de referencia estadounidense S&P 500
este mes.
* Gran parte de las ganancias han sido impulsadas por los valores de defensa en un contexto de tensión geopolítica.
* En cuanto a los datos, los precios al consumo estadounidenses mostraron señales de estabilización en diciembre, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés de referencia cuando se reúna a finales de este mes. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)