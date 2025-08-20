El Stoxx 600 europeo cierra con alza, pero la tecnología y la defensa limitan el avance

Por Twesha Dikshit y Sukriti Gupta

20 ago (Reuters) -

El STOXX 600 europeo cerró al alza el miércoles, impulsado por los valores de consumo y salud, pero los descensos de los tecnológicos y de defensa limitaron las ganancias, en vísperas de una reunión crucial de los bancos centrales mundiales. * El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,2%, su nivel más alto en más de cinco meses.

* Sin embargo, la mayoría de las principales bolsas regionales cayeron, con el DAX alemán

perdiendo un 0,6%, pero el FTSE 100 británico alcanzó un máximo histórico y cerró con un alza de un 1,1%.

* Datos mostraron que la inflación británica subió al 3,8% en julio, su nivel más alto desde principios de 2024 y en línea con las expectativas del Banco de Inglaterra. * Entre los sectores, los de alimentación y bebidas orientados al consumidor fueron los que más subieron, un 2,3%, liderados por Nestlé, con una alza del 3,6%.

* Las acciones de las empresas europeas vinculadas a la defensa

cayeron un 1,4%, tras sufrir en la sesión anterior su peor jornada en más de un mes por las expectativas de un acuerdo de paz en Ucrania.

* "Incluso si la guerra termina, hay un enorme ciclo de reabastecimiento que debe continuar para que los países repongan sus armas, lo que mantendrá a estas empresas en el negocio durante mucho tiempo", dijo Michael Field, estratega jefe de renta variable de Morningstar.

* "El mercado está ligeramente equivocado en su forma de pensar sobre el sector (de defensa)". * Los valores tecnológicos cayeron un 0,5%, siguiendo la tendencia en Estados Unidos, ante la preocupación por una burbuja de la inteligencia artificial y la incertidumbre en torno a las perspectivas de las tasas de interés.

* Esta semana, la atención se centrará en el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, donde hablarán el presidente Jerome Powell y otros importantes responsables de bancos centrales. (Twesha Dikshit, Sruthi Shankar, Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)