El STOXX 600 europeo cierra en baja una semana volátil; ITV se dispara

Por Johann M Cherian y Sukriti Gupta

7 nov (Reuters) - Las bolsas europeas cerraron una semana volátil a la baja el viernes, al persistir la preocupación por las elevadas valoraciones de los valores relacionados con la tecnología, mientras que la británica ITV saltó tras las conversaciones para vender su división de radiodifusión.

* El índice continental STOXX 600 cerró con una caída del 0,6%, hasta 564,79 puntos. Registró su mayor pérdida en dos semanas desde inicios de septiembre, cuando resurgieron las preocupaciones por la deuda soberana y la incertidumbre política en Francia.

* Aunque no hubo una razón específica para la liquidación masiva de esta semana, los analistas apuntan a una serie de factores, entre ellos las elevadas valoraciones de las acciones relacionadas con la tecnología, el cierre del Gobierno de Estados Unidos y los comentarios de línea dura de la Reserva Federal.

* "Los movimientos que hemos visto reflejan el nerviosismo tras este fuerte repunte impulsado por la inteligencia artificial, que sin duda ha impulsado los mercados en los últimos meses(...) La prolongación del cierre del Gobierno de EEUU no hace sino aumentar el nerviosismo general inversor", dijo Laura Cooper, responsable de crédito macro de Nuveen.

* "Europa está atrapada en el contagio de la confianza general de aversión al riesgo derivado en gran medida de la evolución de los precios en Estados Unidos".

* Las acciones tecnológicas, que cayeron un 2,1% en el día, se situaron entre las que más bajaron en la semana, mientras que los fabricantes de equipos tecnológicos como Schneider Electric y Siemens Energy registraron fuertes pérdidas. Los bancos de mayor peso retrocedieron un 0,9%.

* ITV trepó un 16,6%, para encabezar el índice STOXX 600, tras anunciar que estaba en conversaciones con la empresa de televisión de pago Sky, propiedad de Comcast, sobre una posible venta de su unidad de medios de comunicación y entretenimiento por 1.600 millones de libras (US$2.150 millones), incluida la deuda. (Reporte de Johann M Cherian y Sukriti Gupta en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)