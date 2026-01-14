El STOXX 600 europeo cierra en máximo histórico, impulsado por los valores de salud y químicos

Por Niket Nishant y Avinash P

14 ene (Reuters) -

Las acciones europeas cerraron el miércoles en máximos históricos, impulsadas por las ganancias de los valores de los sectores químico y de salud, mientras los inversores vigilaban las repercusiones de la tensión geopolítica mundial. * El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,18%, a 611,56 puntos, y el sector químico lideró las ganancias sectoriales, con un alza del 2%. * EMS Chemie se disparó un 8% y se situó entre los valores más alcistas del índice STOXX después de que UBS elevara la calificación del grupo químico suizo de "mantener" a "comprar".

* En cuanto a los resultados, la farmacéutica finlandesa Orion subió un 12% a su nivel más alto desde octubre tras una previsión de ingresos para 2026 mejor de lo esperado. * AstraZeneca subió un 2,4%, un día después de anunciar que había acordado la compra de Modella AI, y contribuyó al avance del 1,3% del sector sanitario en general.

* Michael Field, estratega de mercados de renta variable europea de Morningstar, dijo que el mercado estaba digiriendo algunas de las noticias en torno al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.

* Entre los mercados regionales, el índice DAX alemán cayó tras registrar el martes su racha diaria de ganancias más larga en más de una década. El DAX cerró un 0,5% a la baja, arrastrado por valores tecnológicos como SAP e Infineon.

* Mientras tanto, los operadores digerían la quiebra del conglomerado de grandes almacenes Saks Global, en la que el propietario de Gucci, Kering, y el mayor conglomerado de lujo del mundo, LVMH, figuraban como acreedores no garantizados. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bengaluru; editado en español por Javier Leira)