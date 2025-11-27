El STOXX 600 europeo cierra estable tras varias sesiones al alza

Por Anastasiia Kozlova y Purvi Agarwal

27 nov (Reuters) -

Las acciones europeas terminaron prácticamente estables el jueves, tras tres sesiones consecutivas de ganancias, impulsadas por las crecientes esperanzas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos, mientras que Puma y Allfunds Group subieron por noticias sobre adquisiciones.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una subida del 0,12%, a 574,89 puntos, cerca de su nivel más alto en dos semanas.

* Las principales bolsas nacionales tuvieron un desempeño mixto. El FTSE 100 de Londres cotizó estable un día después del anuncio del presupuesto y el DAX alemán subió un 0,2%.

* Los mercados estadounidenses cerraron por la festividad de Acción de Gracias, por lo que el volumen de negociación fue menor de lo habitual en los mercados mundiales.

* Puma subió un 18,9% tras conocerse que las empresas chinas de ropa deportiva Anta Sports Products y Li Ning estaban entre las que exploran una posible adquisición de la minorista alemana de ropa deportiva.

* Allfunds Group subió un 22,1%, en su mayor salto diario, después de que la plataforma de distribución de fondos inició conversaciones exclusivas para ser adquirida por el operador bursátil alemán Deutsche Boerse por unos 4.700 millones de euros (US$5.420 millones).

* El valor impulsó el subíndice de servicios financieros, que subió un 0,74%.

(Reporte de Anastasiia Kozlova, Purvi Agarwal y Nikhil Sharma en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)