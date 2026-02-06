El STOXX 600 europeo repunta con ganancias generalizadas

Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur

6 feb (Reuters) -

El índice bursátil de referencia europeo subió el viernes en un repunte generalizado tras las pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores evaluaban los resultados mixtos de empresas como el fabricante de automóviles Stellantis y la de defensa Kongsberg.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,9%, a 617,12 puntos, recuperándose de una caída a principios de la sesión.

* Stellantis se desplomó un 25,2%, su mayor caída diaria en los registros, y provocó un descenso del 3% en el índice del sector automovilístico en general.

* La empresa franco-italiana registró unos cargos de alrededor de 22.200 millones de euros (US$26.500 millones) en la segunda mitad del año pasado, al reducir sus planes de desarrollo de vehículos eléctricos.

* Por su parte, las acciones del sector de defensa se situaron entre las que más subieron, con un alza del 1,6%.

* La noruega Kongsberg subió un 15,6% tras anunciar un aumento mayor de lo esperado de sus beneficios operativos del cuarto trimestre. También se adjudicó un pedido de US$165 millones de Alemania y Suecia para estaciones de armas remotas.

* El STOXX 600 cerró la semana con una ganancia del 1%, mientras los mercados navegaban por altibajos tras resultados de empresas y la decisión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés. Una sorprendente venta masiva de acciones tecnológicas y de medios de comunicación también pesó sobre la confianza a principios de esta semana.

* Los inversores globales han estado sopesando las repercusiones de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, que probablemente intensificarán la competencia para las empresas de software tradicionales.

* El sector tecnológico registró su mayor caída semanal en 11 semanas.

* Los bancos, que se habían recuperado durante gran parte del año pasado, subieron un 1,4% en el día.

(Reportaje de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Harikrishnan Nair y Alexandra Hudson.)