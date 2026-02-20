El STOXX 600 europeo sube a récord después de que Corte Suprema de EE. UU. rechaza aranceles de Trump

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

20 feb (Reuters) - El índice europeo STOXX 600 cerró el viernes en máximos históricos porque los inversores recibieron con satisfacción la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump

El índice paneuropeo STOXX 600 amplió ganancias anteriores y cerró con un alza del 0,8%, a 630,56 puntos, y la mayoría de los índices de referencia nacionales también terminaron con avances

El máximo tribunal estadounidense falló en contra de los aranceles globales de Trump, promulgados en virtud de una ley federal destinada a situaciones de emergencia nacional

Los aranceles que introdujo en abril incluían uno básico del 10% a todas las importaciones a Estados Unidos y otros a productos específicos

"Tiene elementos positivos y otros menos positivos, porque aumentará la legendaria incertidumbre que, por supuesto, siempre temen los mercados", dijo Chris Beauchamp, estratega jefe de mercados de IG

Beauchamp añadió que espera que el presidente de Estados Unidos intente imponer aranceles a través de otros métodos, que los mercados tendrán que valorar en el futuro

A principios de este año, Trump amenazó a los países europeos con aranceles como medida de presión para apoderarse de Groenlandia, pero luego se retractó de las amenazas que habían sacudido a la alianza de la OTAN

El subíndice del sector de bienes personales y para el hogar subió un 2,2%, mientras que el sector del lujo ganó un 2,9% (Reporte de Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)