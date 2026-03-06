El stoxx 600 europeo sube ligeramente, pero se encamina hacia su peor semana en casi un año

6 mar (Reuters) -

El índice europeo STOXX 600 subía ligeramente el viernes, pero se ‌encaminaba hacia su ‌peor ⁠rendimiento semanal en casi un año la escalada de la guerra en Oriente Medio mermaba ​el apetito riesgo a ⁠nivel ⁠mundial y sumía a los mercados financieros en el ​caos. El índice de referencia paneuropeo avanzaba un 0,2% hasta ‌los 606,26 puntos a las ​0805 GMT, pero seguía ​cerca de sus mínimos de un mes.

Las acciones de defensa

eran las que más impulsaban el índice, pero las ganancias se veían limitadas por las caídas del índice sanitario .

Las acciones ​de Roche

y Zealand Pharma retrocedían un 1,7% y un 31,2%, respectivamente, después ⁠de que las empresas farmacéuticas publicaran los datos de un estudio en ‌fase intermedia sobre un fármaco experimental contra la obesidad.

El conflicto en Oriente Medio durante la última semana sin señales de distensión, lo que ha sacudido los mercados globales y ha provocado una caída de casi el 4,6% ‌en las bolsas europeas esta semana.

La atención del mercado también se ⁠centrará en la revisión de las cifras del ‌PIB y los datos de empleo del ⁠cuarto trimestre de la zona euro ⁠que se publicarán durante el día, así como en los discursos de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y de la miembro del consejo Isabel Schnabel.

Entre ‌las acciones individuales, Lufthansa

subía ​un 2,8% tras publicar unos resultados mejores de lo esperado para su ejercicio fiscal 2025.

(Información de Avinash P en Bangalore; edición de ‌Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)