El STOXX 600 se encamina a terminar una semana volátil a la baja

Por Johann M Cherian

7 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas se encaminaban a cerrar una semana volátil a la baja el viernes en un clima de preocupación por las elevadas valoraciones bursátiles de las tecnológicas a nivel mundial, mientras la audiovisual británica ITV se disparaba tras las conversaciones para vender su división de radiodifusión. El índice continental STOXX 600 cedía un 0,3%, hasta 565,90 puntos, a las 0942 GMT. Se encaminaba a su mayor pérdida en dos semanas desde principios de septiembre, cuando resurgieron los temores por la deuda soberana y la incertidumbre política en Francia.

Aunque no hubo una razón específica para la venta masiva de esta semana, los analistas apuntan a una miríada de factores, entre ellos las elevadas valoraciones de los valores relacionados con la tecnología, el cierre de la Administración de Estados Unidos y los comentarios de línea restrictiva de la Reserva Federal.

Algunos inversores han recurrido a "comprar la caída" tras las ventas de esta semana. Lale Akoner, estratega de mercados globales de eToro, afirma: "Los inversores tendrán más criterio a la hora de determinar qué nombres de IA siguen teniendo efectivo y".

"En cuanto a Europa, necesitamos ver un mayor crecimiento de los beneficios para impulsar el mercado en general y creemos que especialmente la política fiscal está haciendo que los fundamentales sean bastante fuertes, en mi opinión." Los valores tecnológicos se encuentran entre los que más caen en la semana, mientras que los fabricantes de equipos tecnológicos como Legrand, Schneider Electric y Siemens Energy registrarán fuertes pérdidas. Por otra parte, los valores automovilísticos, bajistas, han repuntado ante las expectativas de que Nexperia reanude los envíos de chips desde China. El viernes, ITV se disparó un 15,3% tras anunciar que estaba en conversaciones con la empresa de televisión de pago Sky, propiedad de Comcast, sobre una posible venta de su filial de medios de comunicación y entretenimiento por 1.600 millones de libras (US$2.150 millones), incluida la deuda.

Los inversores también analizaron una serie de actualizaciones de resultados para calibrar la salud de las empresas europeas. Rightmove se desplomaba un 18% después de que el mayor portal inmobiliario británico pronosticara un menor crecimiento de los beneficios en 2026, lastrado por las inversiones que prevé realizar, principalmente en inteligencia artificial. IAG perdía un 8,6% tras presentar sus resultados trimestrales y advertir sobre la debilidad de la oferta de cabina de la economía estadounidense. Monte dei Paschi di Siena ganaba un 4,4% después de que el banco italiano publicara un sorprendente aumento del beneficio en el tercer trimestre. Por su parte, Novo Nordisk perdía un 1,7% después de que la farmacéutica y su homóloga Eli Lilly llegaran a un acuerdo con EEUU para recortar los precios de los populares medicamentos para adelgazar GLP-1 destinados a los programas gubernamentales Medicare y Medicaid, así como a los pagadores en efectivo.

(Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Eileen Soreng; edición en español de Jorge Ollero Castela)