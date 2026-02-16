El STOXX 600 sube levemente gracias a ganancias de firmas financieras antes de resultados clave

Por Johann M Cherian y Ragini Mathur

16 feb (Reuters) - El índice STOXX 600 subió ligeramente el lunes gracias al repunte de los valores financieros, mientras los inversores centraban su atención en una semana repleta de resultados trimestrales que podrían arrojar luz sobre la salud de las empresas europeas.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 0,13%, a 618,52 puntos, y el índice de referencia español, con gran peso bancario, lideró las ganancias entre los mercados regionales, con un avance del 1%.

* Las acciones europeas atravesaron una etapa de volatilidad a finales de enero y principios de febrero debido a la preocupación de que las nuevas herramientas de inteligencia artificial pudieran reducir las utilidades de las empresas tradicionales.

* Sin embargo, una temporada de resultados mejores de lo esperado, a pesar de los elevados aranceles estadounidenses, ayudó al índice STOXX a alcanzar un máximo histórico la semana pasada y a registrar su tercera semana consecutiva de ganancias.

* Los bancos y las acciones de las aseguradoras se vieron la semana pasada inmersas en preocupaciones por la disrupción de la IA, y el índice de entidades crediticias registró su mayor caída semanal desde finales de marzo de 2025. El lunes, las entidades crediticias se recuperaron con un alza del 1,4%, mientras que las acciones de las aseguradoras ganaron un 0,7%.

* El repunte de los bancos compensó la debilidad de los sectores tecnológico y del lujo, que cayeron un 1% y un 1,9%, respectivamente.

* Las acciones de la empresa francesa de software Dassault Systemes se hundieron un 10,4%, lastradas por la preocupación de los inversores sobre los desafiantes objetivos de ingresos y nube de la empresa para 2029.

* Las acciones de materiales básicos también bajaron, perdiendo un 0,6% tras su reciente buena racha.

* Tras un lunes relativamente tranquilo en cuanto a resultados, la atención se centra ahora en los reportes que se publicarán esta semana de Orange, Zealand Pharma, Airbus y BE Semiconductor.

* Hasta ahora, el 60% de las empresas europeas han superado las expectativas de beneficios, frente al 54% que se observa en un trimestre típico, según los datos recopilados por LSEG. Además, se espera que las ganancias hayan caído un 1,1%, frente a la baja de alrededor del 4% registrada a principios de mes. (Reporte de Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala y David Holmes; Editado en Español por Ricardo Figueroa)