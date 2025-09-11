El Stoxx 600 sube tras decisión de tasas del BCE, impulsado por las acciones de defensa

Por Johann M Cherian y Tristan Veyet

11 sep (Reuters) - Las acciones europeas subieron el jueves gracias al repunte de los valores del sector de la defensa, en una jornada en la que los inversores evaluaron la decisión del Banco Central Europeo de mantener las tasas de interés sin cambios.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó 0,51%, a 555,13 puntos, y el sector aeroespacial y de defensa alcanzó su máximo histórico, con un alza de 2,5%.

* Los valores de defensa lideraron las ganancias, ya que los inversores sopesaron las actuales tensiones geopolíticas en la parte oriental del continente después de que Polonia derribó varios drones rusos esta semana.

* BAE Systems se disparó 6,3%, Rheinmetall subió 2,3% y Rolls-Royce, 2,1%.

* "Cuanto más nos llegan estos pequeños recordatorios de que la incertidumbre persiste, más inversores dicen que necesitan tener estos valores de defensa en su cartera", afirmó Daniel Coatsworth, director de inversiones de Moneyfarm.

* Mientras tanto, el BCE mantuvo estables las tasas, tal y como se esperaba, pero no ofreció pistas sobre su próximo movimiento, reiterando que la siguiente decisión dependerá de los datos.

* El sector de la construcción y los materiales subió 1,4% después de que JP Morgan elevó a "sobreponderar" a la italiana Buzzi y mantuvo a la alemana Heidelberg como su mejor elección. Buzzi subió 6,7% y Heidelberg, 2,5%.

* El fabricante líder de automóviles Stellantis se convirtió en la mayor ganadora individual del día, con una mejora de 9,1%. El índice de fabricantes de autos avanzó 1,27% en la sesión.

(Editado en español por Carlos Serrano)