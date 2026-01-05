El Stoxx europeo supera por primera vez los 600 puntos, sector defensa sube por ataque en Venezuela

Por Niket Nishant y Pranav Kashyap

5 ene (Reuters) - El índice de referencia de las acciones europeas superó el lunes por primera vez el nivel de los 600 puntos, ya que los ataques estadounidenses contra Venezuela aumentaron el riesgo geopolítico e impulsaron a los inversores hacia los valores de defensa.

* El rebote posterior a las fiestas de fin de año refleja el sentimiento del mercado de que los presupuestos de defensa se dirigirán estructuralmente al alza, incluso después de una reciente caída en el sector, alimentada por las especulaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

* El índice europeo STOXX 600 superó por primera vez los 600 puntos, cerrando en un récord de 601,76, con una subida del 0,9%. El índice de defensa trepó un 4,1% hasta su nivel más alto en casi tres meses.

* Algunos valores defensivos de peso, como Nestlé y Unilever, cayeron casi un 3% cada uno, frenando las ganancias del día. El sector más amplio de alimentación y bebidas perdió un 1,4%.

* El índice energético europeo ganó un 0,8%, ya que los precios del petróleo subían alrededor de un 1%, con los operadores evaluando el posible impacto en los flujos de petróleo derivado de la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, hogar de las mayores reservas de petróleo del mundo.

* Los sectores de tecnología y recursos básicos también subieron un 3,7% y un 2,3%, respectivamente.

* El índice de referencia de la bolsa alemana también alcanzó un máximo histórico, y subió un 1,3%, ya que el fabricante de defensa Rheinmetall lideró el índice con un alza del 9,3%.

* Aparte de seguir pendientes de la situación en Venezuela, los inversores se centran en los bancos centrales y observan los datos entrantes en busca de pistas sobre la rapidez con que podrían producirse recortes de tasas.

* En tanto, las mineras Glencore, Rio Tinto y Anglo American se vieron impulsadas por la subida de los precios del cobre.

* Las acciones de ASML, el mayor proveedor mundial de equipos de fabricación de chips informáticos, treparon un 6,8%. Los analistas del broker Bernstein elevaron el valor de "desempeño en línea con el mercado" a "rentabilidad superior" y subieron su precio objetivo de 800 euros a 1.300 euros. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Pranav Kashyap en Bengaluru. Editado en español por Ricardo Figueroa)