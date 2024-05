El subcampeonato de liga está difícil para el girona, según míchel

15 mayo (Reuters) - No será fácil para el Girona alcanzar la segunda plaza de LaLiga después de caer en casa el martes ante el Villarreal (0-1), pero los jugadores lo darán todo para intentar acabar una temporada impresionante con un buen sabor de boca, dijo su entrenador, Míchel. El Girona no pudo recuperar la segunda plaza tras su derrota ante el octavo clasificado, y ahora es el Barcelona quien cuenta con ventaja para ampliar la diferencia. El Girona es tercero con 75 puntos, uno menos que el Barça, que tiene un partido menos. "Lo veo muy difícil. El Barça ganando dos ya lo tiene y puede ganar los tres partidos. Es una situación muy complicada para la segunda posición", dijo Míchel a la prensa. "Veo a todo el mundo enchufadísimo. A estos jugadores solo hay que aplaudirles por la temporada que están haciendo." "Después de ganar el Barcelona hemos tenido dos partidos que podíamos haber ganado y hemos sumado solo un punto." El Girona visita el domingo al Valencia, noveno clasificado. El 25 de mayo cerrará la temporada en casa contra el Granada, de la zona baja de la tabla. El resto de encuentros ligueros del Barça incluyen Almería, Rayo Vallecano y Sevilla. Míchel se mostró orgulloso de su equipo y de la afición a pesar del decepcionante resultado. "Nos han demostrado que están con el equipo, que están felices con la manera en la que estamos haciendo las cosas. Ellos saben que juntos somos mucho más fuertes. Estoy muy orgulloso de la afición", dijo. Con un décimo puesto como mejor resultado en las temporadas 2017-18 y 2022-23, el Girona está en duda para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Según The Times, el Manchester City, vigente campeón de la Premier League, y el Girona, no podrán competir la próxima temporada en la Liga de Campeones a menos que el City Football Group de Abu Dabi, que tiene el 100% del equipo inglés y adquirió el 47% del club de LaLiga en 2017, reduzca su participación en uno de los equipos. (Reporte de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; edición de Jacqueline Wong; editado por Tomás Cobos en español)

Reuters