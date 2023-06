El subsistema de Windows para Android agrega compatibilidad para el uso compartido de archivos entre Windows y Android

El subsistema de Windows para Android ha incorporado en la última actualización compatibilidad para el uso compartido de archivos entre ambos sistemas operativos, con lo que los usuarios podrán compartir sus carpetas de usuario de Windows, que incluyen documentos e imágenes, con el Subsistema.

Windows Subsystem for Android (WSA) es una función que permite descargar y ejecutar aplicaciones de Android en Windows como si estas fuesen nativas, es decir, sin necesidad de instalar un 'software' que las emule. Así, desde su lanzamiento el año pasado, Microsoft ha introducido mejoras en sus utilidades para ofrecer más facilidades a los usuarios.

En este sentido, la compañía tecnológica ha agregado una opción que compatibiliza el uso compartido de archivos entre Windows y Android, implementada en la última actualización con la compilación 2305 del subsistema de Windows, tal y como ha compartido Microsoft en una entrada del apartado de anuncios para WSA de Github.

En concreto, esta opción posibilita compartir las carpetas de usuario de Windows, en las que principalmente se encuentren documentos e imágenes, con el subsistema. Es decir, permite tener acceso a los archivos almacenados en Windows desde el 'smartphone' Android, y viceversa.

Tal y como ejemplifica Microsoft, con esta nueva característica los usuarios podrán cargar una foto almacenada en Windows en una aplicación de redes sociales o editar un vídeo en una aplicación creativa desde el 'smartphone' o tableta Android.

Asimismo, la compañía también ha explicado que el uso compartido de carpetas en el subsistema de Windows estará activado de forma predeterminada para los usuarios. Sin embargo, es posible desactivarlo en la configuración del subsistema de Windows para Android.

En cuanto a la privacidad, Microsoft ha detallado que las aplicaciones de Android en las que se utilicen archivos de Windows, solo podrán ver o editar los archivos una vez hayan obtenido permiso del usuario. Igualmente, el permiso puede ser revocado "en cualquier momento", cesando el acceso a los archivos automáticamente.

Siguiendo esta línea, la compañía ha recordado, tal y como ya introdujo el pasado mes de mayo, que el subsistema de Windows también es capaz de proteger el dispositivo y los archivos frente aplicaciones maliciosas que puedan estar descargadas en el dispositivo Android. Para ello, escanea todas las aplicaciones de Android con su 'software' de antivirus bloqueando las amenazas.

No obstante, la compatibilidad del uso compartido de archivos comprende ciertos casos en los que no se puede utilizar. Concretamente, solo es posible con los archivos que se encuentren ubicados dentro de la carpeta de perfil de usuario de Windows. Es decir, los archivos que estén dentro de las carpetas del sistema, los archivos de programa o las carpetas de otros usuarios, no son compatibles.

De la misma forma ocurre con los archivos que se almacenen en el dispositivo Android. Solo estarán disponibles en Windows los archivos que estén almacenados dentro de "/sdcard/Windows".

Además, los archivos o carpetas ocultas, tanto de Windows como de Android, no se pueden compartir con esta funcionalidad del subsistema de Windows para Android. Igualmente, tampoco estarán disponibles los archivos ejecutables como los '.exe', de cara a mantener la protección y seguridad de ambos dispositivos.

En cuanto a los archivos almacenados en la nube, deben descargarse en el dispositivo para que también estén disponibles en el subsistema.

Europa Press