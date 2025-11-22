El sudafricano Malcolm Marx es elegido mejor rugbier del año

El hooker sudafricano Malcolm Marx fue elegido mejor jugador 2025 por la Federación Internacional de Rugby (World Rugby), este sábado, como recompensa a una temporada exitosa de los Springboks.

Marx recibió este premio después de la victoria de su equipo en un test-match en Dublín este sábado ante Irlanda (24-13).

Competía por ese galardón con el wing francés Louis Bielle-Biarrey y con otros dos sudafricanos, el tercera línea Pieter-Steph du Toit y el pilar Ox Nche.

El premio solo tiene en cuenta los partidos con las selecciones nacionales y no el de clubes, donde Marx lo hubiera tenido difícil al jugar en el Kubota Spears japonés.

Malcolm Marx, 87 veces internacional, fue titular en los seis partidos del Rugby Championship ganado este año por Sudáfrica, firmando cuatro tries, dos de ellos en el último partido ante Argentina.

El premio a jugador revelación del año fue para el segunda línea neozelandés Fabian Holland y el del mejor try del año para el chileno Santiago Pedrero, que acabó una gran jugada colectiva comenzada en la línea de 50 metros contra Samoa en un clasificatorio para el Mundial 2027.

El mejor XV del año se conocerá el martes.

