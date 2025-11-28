El sudeste asiático intensifica las labores de rescate tras unas inundaciones que dejan 161 muertos

YAKARTA/BANGKOK, 28 nov (Reuters) -

El número de muertos por las inundaciones en amplias zonas del sudeste asiático ascendió al menos a 161 el viernes, mientras las autoridades de la región trabajaban para rescatar a los ciudadanos varados, restablecer el suministro eléctrico y las comunicaciones y coordinar las labores de recuperación a medida que las aguas empezaban a retroceder.

Gran parte de Indonesia, Malasia y Tailandia llevan una semana azotadas por lluvias torrenciales provocadas por ciclones, con una rara tormenta tropical que se forma en el estrecho de Malaca.

Otras 46 personas murieron a causa de un ciclón en Sri Lanka, país insular del sur de Asia, según las autoridades.

El viernes por la mañana se había confirmado la muerte de 72 personas en Sumatra (Indonesia), una región gravemente afectada por el ciclón, según Abdul Muhari, portavoz de la agencia nacional indonesia de mitigación de catástrofes.

En la región de Padang Pariaman, en Sumatra, donde murieron 22 personas, los residentes tuvieron que hacer frente a niveles de agua de al menos un metro de altura, y el viernes el personal de búsqueda y rescate aún no había podido llegar hasta allí.

"Nos estamos quedando sin provisiones ni comida", dijo Muhammad Rais, un residente de 40 años que el jueves se vio obligado a trasladarse al segundo piso de su casa para escapar de la rápida crecida de las aguas.

Las comunicaciones seguían cortadas en algunas partes de la isla, y las autoridades trabajaban para restablecer el suministro eléctrico y despejar las carreteras bloqueadas por los desprendimientos de tierra.

Indonesia seguirá enviando ayuda aérea y personal de rescate a las zonas afectadas el viernes, añadió.

El Gobierno tailandés informó en un comunicado de que 87 personas habían muerto a causa de las inundaciones en ocho provincias del sur. En total, más de 3,5 millones de personas se han visto afectadas.

En la ciudad meridional de Hat Yai, la zona más afectada de Tailandia, la lluvia había cesado por fin el viernes, pero los residentes seguían con el agua hasta los tobillos y muchos permanecían sin electricidad mientras evaluaban los daños sufridos por sus propiedades en la última semana. Uno de ellos dijo haberlo "perdido todo".

En Malasia, donde se ha confirmado la muerte de dos personas, la tormenta tropical Senyar tocó tierra hacia medianoche y desde entonces se ha debilitado. Las autoridades meteorológicas siguen preparándose para fuertes lluvias y vientos, y advirtieron de que el mar embravecido podría suponer un riesgo para las embarcaciones pequeñas.

Un total de 30.000 evacuados permanecen en refugios, frente a los más de 34.000 del jueves.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia informó el viernes de que ya había evacuado a 1.459 ciudadanos malasios varados en más de 25 hoteles afectados por las inundaciones en la vecina Tailandia, y añadió que trabajaría para rescatar a los 300 restantes que siguen atrapados en las zonas inundadas.

(Información de Stanley Wisianto en Yakarta, Aidil Ichlas en Padang Pariaman, Yudhistira en Medan, Danial Azhar en Kuala Lumpur, Panarat Thepgumpanat en Bangkok, Thomas Suen en Hat Yai; redacción de David Stanway; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)