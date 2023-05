El sueco Stenson abandona el circuito europeo de golf por las sanciones al LIV

El sueco Henrik Stenson abandonó su estatus de miembro del circuito europeo de golf después de que el organismo impusiera el jueves nuevas sanciones a los jugadores que tomaron parte sin autorización en el circuito LIV, creado por Arabia Saudita.

"Es triste llegar a esto, pero así son las cosas y sin duda no es algo inesperado", explicó a Golf Digest el jugador de 47 años, que ya había perdido su condición de capitán del equipo europeo de la Ryder Cup 2023 tras formar parte el año pasado del circuito 'rebelde'.

El europeo, conocido como DP World Tour, desveló sus nuevas medidas el jueves, añadiendo que 26 jugadores habían sido sancionados "caso por caso".

Las multas van de los 14.300 euros (15.569 dólares) a los 115.000 (120.201 dólares) por cada infracción al reglamento. Suspensiones que alcanzan hasta los ocho torneos también fueron anunciadas.

En abril el circuito europeo ganó su batalla jurídica contra 12 jugadores que recurrieron su multa de 115.000 euros y la suspensión de jugar el Abierto de Escocia por haber participado en el evento inaugural del LIV en junio de 2022. El español Sergio García es el único que no ha pagado esta multa.

"No me dejaron otra elección y he dimitido. Eso es todo. No tengo la impresión de que esto servirá de algo para profundizar en el tema", subrayó Stenson.

El sueco se une a Sergio García, Lee Westwood, Ian Poulter y Richard Bland, que han abandonado el DP World Tour. No volverán hasta que paguen sus multas, momento en el que se les aplicarán las sanciones.

El circuito LIV atrajo a muchos jugadores de renombre gracias a sus generosos premios, algunos de decenas de millones de dólares, en competiciones recortadas de cuatro a tres días sin el corte (ronda previa).

Financiado por el fondo soberano de Arabia Saudita, el circuito LIV es acusado por varias ONG de defensa de los derechos humanos de formar parte de la estrategia de 'sportwashing' puesta en marcha por Riad con el objetivo de mejorar la reputación del reino a través del deporte.

El circuito americano PGA prohibió a los jugadores del LIV participar en sus eventos y un juicio se celebrará en 2024.

Los cuatro 'Majeurs' sí permiten a los miembros del LIV participar.

jw/nr/smr/cd/pm

AFP